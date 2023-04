Роберт Френсіс Кеннеді-молодший, який є племінником колишнього президента США, оголосив про висунення своєї кандидатури на пост президента в середу в Бостоні.

Демократ офіційно оголосив про свою кандидатуру, яку представив дворазовий колишній кандидат у президенти США від Демократичної партії Денніс Кучинич. Серед інших промовців була дружина Кеннеді, акторка Шеріл Гайнс.

Кеннеді, член однієї з найвідоміших політичних родин країни, який останніми роками був пов’язаний із деякими ультраправими діячами, розпочав свою кампанію в Бостоні в середу і порівняв свою кампанію з американською революцією.

In his presidential campaign announcement Robert F Kennedy Jr says he “wants to end the corrupt merger of state and corporate power”. #wbz pic.twitter.com/ZbGmskYl1Z

