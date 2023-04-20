Роберт Френсіс Кеннеді-молодший, який є племінником колишнього президента США, оголосив про висунення своєї кандидатури на пост президента в середу в Бостоні.

Демократ офіційно оголосив про свою кандидатуру, яку представив дворазовий колишній кандидат у президенти США від Демократичної партії Денніс Кучинич. Серед інших промовців була дружина Кеннеді, акторка Шеріл Гайнс.

Кеннеді, член однієї з найвідоміших політичних родин країни, який останніми роками був пов’язаний із деякими ультраправими діячами, розпочав свою кампанію в Бостоні в середу і порівняв свою кампанію з американською революцією.

– Моїм завданням протягом наступних 18 місяців цієї кампанії і протягом усього мого президентства буде покласти край корумпованому злиттю державної та корпоративної влади, яке загрожує зараз нав’язати нашій країні новий вид корпоративного феодалізму, – сказав Кеннеді.

In his presidential campaign announcement Robert F Kennedy Jr says he “wants to end the corrupt merger of state and corporate power”. #wbz pic.twitter.com/ZbGmskYl1Z — Beth Germano (@BethWBZ) April 19, 2023

Нинішній американський лідер Джо Байден також заявив, що планує знову балотуватися, але офіційно не оголошував про свою кампанію. Очікується, що в нього буде легкий шлях до номінації від демократичної партії, оскільки за ним стоїть велика частина демократичного істеблішменту.

Кеннеді, племінник президента Джона Кеннеді і син його вбитого брата Роберта Кеннеді, колись був відомий в основному як юрист-еколог, який працював над такими питаннями, як очищення води. Але за останні майже два десятиліття він став одним із провідних представників руху проти вакцин. Члени його власної сім’ї та експерти в галузі громадської охорони здоров’я назвали його роботу такою, що вводить в оману і є небезпечною.

Його зусилля активізувалися після пандемії та розроблення вакцини Covid-19, а розслідування AP 2021 року засвідчило, що він зв’язався з антидемократичними діячами та іншими групами. Він з’являвся на заходах, які пропагують брехню про те, що президентські вибори 2020 року було вкрадено, і з людьми, які підтримували або применшували повстання в Капітолії США 6 січня 2021 року.

На світлині, опублікованій в Instagram, Кеннеді зображений за лаштунками заходу Reawaken America в липні 2021 року разом із колишнім союзником президента Дональда Трампа Роджером Стоуном, колишнім радником із національної безпеки Майклом Флінном і спекулянтом на темі вакцин Шарлін Боллінджер. Усі троє просували тези про те, що президентські вибори 2020 року в США будуть вкрадені.

Кеннеді був гостем каналу Infowars, яким керує конспіролог Алекс Джонс, і подкасту War room, який веде давній союзник Трампа Стів Беннон, де він просував свій бестселер 2021 року “Справжній Ентоні Фаучі”, у якому він звинуватив головного інфекціоніста США в участі в “історичному державному перевороті проти західної демократії”.

AP задокументувало, як Кеннеді та його антивакцинальна група “Захист здоров’я дітей” нажилися на пандемії Covid-19, отримавши фінансування і послідовників у США й за кордоном та подвоївши свої доходи з 2019 по 2020 рік. Дослідники встановили, що ця група є одним із найвпливовіших розповсюджувачів антивакцинальної дезінформації, а AP виявило, що відвідуваність її сайту різко зросла.

У другий рік пандемії “Захист здоров’я дітей” продовжив своє величезне зростання, згідно з останнім звітом, поданим до органів регулювання благодійності в Каліфорнії. Дохід збільшився більш ніж удвічі – з $7 млн 2020 року до $16 млн 2021 року.

Facebook та Instagram видалили акаунти книги за поширення дезінформації.

Кеннеді неодноразово посилався на нацистів і Голокост, коли говорив про заходи, спрямовані на пом’якшення поширення Covid-19, як-от вимоги до масок і вакцин. Він вибачився за деякі з цих коментарів, зокрема за те, що припустив, що людям у 2022 році було гірше, ніж Анні Франк, підлітку, яка загинула у нацистському концтаборі після того, як два роки ховалася зі своєю сім’єю в секретній прибудові в амстердамському будинку.

На сьогодні Роберт Кеннеді не робив гучних заяв про російсько-українську війну або про відносини США з Україною чи Росією.

Фото: Robert F. Kennedy Jr

Джерело : CBS News

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