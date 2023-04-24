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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Міністри країн ЄС хочуть погодити новий санкційний режим – за дестабілізацію Молдови

Міністри країн ЄС хочуть погодити новий санкційний режим – за дестабілізацію Молдови
Фото: Depositphotos

Міністри закордонних справ країн ЄС мають намір домовитись про заснування нового санкційного режиму – проти осіб, які залучені до дестабілізації внутрішньої ситуації у Молдові.

Про це заявив міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску, повідомляє кореспондент Європейської правди.

Ауреску зазначив, що на зустрічі міністрів у Люксембурзі очікують два важливі рішення щодо Молдови.

– Перше рішення – політична домовленість, якої, сподіваюся, вийде досягнути, я переконаний, що її досягнуть, щодо створення нового санкційного режиму проти тих, хто працює на дестабілізацію країни і порушення конституційного ладу Республіки Молдова, – сказав він.

Глава МЗС Румунії нагадав, що запропонував це наприкінці лютого і радий, що ініціатива швидко отримала підтримку. За його словами, це “мабуть, найшвидший процес створення нового санкційного механізму в історії ЄС”.

– Це буде важливим інструментом для підвищення стійкості і безпеки Республіки Молдова на тлі дій, які керуються з Росії: це демонстрації і підривна діяльність проти конституційного ладу Молдови, які ми спостерігали останніми місяцями, – додав він.

Санкції включатимуть заборону в’їзду та замороження активів.

Раніше журналісти отримали секретний документ, в якому йшлося, що Кремль планував взяти Молдову під повний контроль до 2030.

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Джерело: Європейської правди

ЄС, Молдова, санкції
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