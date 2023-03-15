Кремль планував взяти Молдову під повний контроль до 2030: журналісти отримали секретний документ

Березень, 15 в 14:39

Стратегічні цілі РФ у Республіці Молдова – таку назву отримав секретний план, розроблений в адміністрації Володимира Путіна, спрямований на встановлення повного контролю над країною до 2023 року.

В руках групи міжнародних журналістів із 11 країн Європи та США, зокрема двох молдовських видань – центру Досьє та RISE, опинилася стратегія з політичного та економічного підпорядкування Молдови, створена в Кремлі ще у 2021 році.

Джерело, яке передало стратегію журналістам, впевнене у тому, що документ справжній, а деякі ключові моменти з нього в останні роки поширюють проросійські політики.

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Вважається, що готували його в Управлінні президента РФ з прикордонної співпраці разом зі спецслужбами та Генштабом, які розробляли аналогічний план з анексії Білорусі.

Стратегія будувалася на трьох сферах впливу: військово-політичній, економічній та гуманітарній.

Стратегія визначає 2030 рік як “крайній термін” взяття під політичний контроль Молдови та її дистанціювання від західних партнерів.

Серед головних цілей плану:

протистояння впливу НАТО і ЄС на Молдову;

втягнення Молдови в ОДКБ та інші проєкти під егідою РФ;

“врегулювання” навколо невизнаного Придністров’я за участі Росії;

посилення проросійських настроїв у суспільстві через пропаганду та освітні програми, протидія “румунізації”.

Економічний тиск – також один із основних важелів впливу Росії на Молдову, тому вона планувала зберегти обсяги поставок газу.

Іншим важливим завданням для Кремля було перешкодити обмеженню діяльності російських ЗМІ на території республіки та створення мережі лояльних громадських організацій. Проте у 2022 році місцева влада закрила шість російських телеканалів, щоб захистити громадян від дезінформації.

До 2030 року Кремль розраховував збільшити кількість росЗМІ, зберегти за російською мовою статус мови міжнаціонального спілкування та “зменшити присутність валюти третіх країн” у розрахунках з РФ.

Водночас на момент створення стратегії у РФ не було планів військового втручання, головні цілі зводилися до того, аби тиснути на Молдову через придністровське питання.

12 березня у Кишиневі сталися сутички між мітингувальниками та поліцією, 54 з них затримала поліція. Протести організувала проросійська партія Шор.

Джерело: Центр Досье, RISE