Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Діалог продовжиться. Міністри країн ЄС ще не погодили новий санкційний пакет проти РФ – Боррель
Міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу ще не змогли погодити одинадцятий пакет санкцій проти Росії, дискусії продовжаться.
Про це сказав високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
– Сьогодні ми не в позиції, щоб завершити новий пакет санкцій для Росії, але ми продовжимо обговорення, – повідомив він перед початком засідання міністрів.
Раніше у Financial Times повідомили, що нові санкції Євросоюзу проти Росії будуть обмежені розширенням чорних списків і заходами проти обходу вже запроваджених обмежень.
Джерело: заява Жозепа Борреля
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