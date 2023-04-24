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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Діалог продовжиться. Міністри країн ЄС ще не погодили новий санкційний пакет проти РФ – Боррель

Жозеп Боррель
Фото: Getty Images

Міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу ще не змогли погодити одинадцятий пакет санкцій проти Росії, дискусії продовжаться.

Про це сказав високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

– Сьогодні ми не в позиції, щоб завершити новий пакет санкцій для Росії, але ми продовжимо обговорення, – повідомив він перед початком засідання міністрів.

Раніше у Financial Times повідомили, що нові санкції Євросоюзу проти Росії будуть обмежені розширенням чорних списків і заходами проти обходу вже запроваджених обмежень.

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Джерело: заява Жозепа Борреля

ЄС, Жозеп Боррель, Росія, санкції, Санкції проти Росії
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