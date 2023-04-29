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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Комітет ООН з ліквідації расової дискримінації визнав, що РФ розпалює ненависть до українців

Комітет ООН з ліквідації расової дискримінації визнав, що РФ розпалює ненависть до українців
Фото: Getty Images

Російське політичне керівництво має надати компенсацію жертвам примусової мобілізації в Росії, а також надати гарантії її неповторення.

Про це йдеться у звіті Комітету ООН з ліквідації расової дискримінації за 28 квітня.

У комітеті зафіксували розпалювання з боку російської влади расової ненависті та поширення расистських стереотипів щодо етнічних українців.

В ООН також закликали РФ розслідувати заяви про порушення прав людини, скоєні під час російського повномасштабного вторгнення в Україну та інших збройних конфліктів, в яких Росія бере участь або “була залучена”.

У звіті додається, що зазначені порушення прав людини вчиняються як регулярною армією Росії, так і російськими приватними військовими кампаніями.

За даними Комітету ООН, Кремль не надав запитувану інформацію та заперечує скоєння злочинів і навмисні напади на мирних жителів в Україні.

– Відмова Російської Федерації не завадила нам розглянути ці питання у наших зауваженнях, але, звісно, це ускладнило нашу роботу, цитує агенція Reuters професора міжнародного права, члена Комітету ООН Мегрдада Паянде.

Комітет також радить Російській Федерації переглянути закон Про боротьбу з екстремістською діяльністю та відповідні статті Кримінального кодексу, оскільки там не встановлено чітке визначення “екстремістської діяльності”, що уможливлює через законодавчу базу використовувати це для залякування, арештів або переслідувати журналістів, правозахисників і загалом членів громадянського суспільства. Це стосується й активістів, які займаються правами етнічних меншин, ромів, корінних народів.

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Джерела: Reuters, UN

Фото: ГУР

ЄС, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Торгівля
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