РФ вбиває українців уві сні у відповідь на мирні ініціативи: Кулеба про атаку 28 квітня
Росія відповідає на мирні ініціативи ракетними ударами по житлових будинках в Умані та Дніпрі, вбиваючи мирних українців, тому єдиний шлях до завершення цієї війни – вигнання окупантів з нашої території.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи у Twitter ракетну атаку 28 квітня.
– Ракетні удари, які вбивають невинних українців уві сні, зокрема дворічну дитину, є відповіддю Росії на всі мирні ініціативи. Шлях до миру – вигнати Росію з України. Шлях до миру – озброїти Україну винищувачами F-16 і захистити дітей від російського терору, – написав дипломат.
Missile strikes killing innocent Ukrainians in their sleep, including a 2-years-old child, is Russia’s response to all peace initiatives. The way to peace is to kick Russia out of Ukraine. The way to peace is to arm Ukraine with F-16s and protect children from Russian terror.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 28, 2023
Вранці 28 квітня РФ завдала ракетного удару по Україні. Одна з крилатих ракет влучила у дев’ятиповерхівку в Умані Черкаської області, де загинуло щонайменше 10 людей, зокрема двоє дітей.
А в Дніпрі внаслідок ракетного удару росіян загинули молода жінка та дворічна дитина.