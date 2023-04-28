РФ вбиває українців уві сні у відповідь на мирні ініціативи: Кулеба про атаку 28 квітня

Росія відповідає на мирні ініціативи ракетними ударами по житлових будинках в Умані та Дніпрі, вбиваючи мирних українців, тому єдиний шлях до завершення цієї війни – вигнання окупантів з нашої території.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи у Twitter ракетну атаку 28 квітня.

– Ракетні удари, які вбивають невинних українців уві сні, зокрема дворічну дитину, є відповіддю Росії на всі мирні ініціативи. Шлях до миру – вигнати Росію з України. Шлях до миру – озброїти Україну винищувачами F-16 і захистити дітей від російського терору, – написав дипломат.

Missile strikes killing innocent Ukrainians in their sleep, including a 2-years-old child, is Russia’s response to all peace initiatives. The way to peace is to kick Russia out of Ukraine. The way to peace is to arm Ukraine with F-16s and protect children from Russian terror. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 28, 2023

Вранці 28 квітня РФ завдала ракетного удару по Україні. Одна з крилатих ракет влучила у дев’ятиповерхівку в Умані Черкаської області, де загинуло щонайменше 10 людей, зокрема двоє дітей.

А в Дніпрі внаслідок ракетного удару росіян загинули молода жінка та дворічна дитина.

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