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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

РФ вбиває українців уві сні у відповідь на мирні ініціативи: Кулеба про атаку 28 квітня

міністр Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Росія відповідає на мирні ініціативи ракетними ударами по житлових будинках в Умані та Дніпрі, вбиваючи мирних українців, тому єдиний шлях до завершення цієї війни – вигнання окупантів з нашої території.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи у Twitter ракетну атаку 28 квітня.

– Ракетні удари, які вбивають невинних українців уві сні, зокрема дворічну дитину, є відповіддю Росії на всі мирні ініціативи. Шлях до миру – вигнати Росію з України. Шлях до миру – озброїти Україну винищувачами F-16 і захистити дітей від російського терору, – написав дипломат.

Вранці 28 квітня РФ завдала ракетного удару по Україні. Одна з крилатих ракет влучила у дев’ятиповерхівку в Умані Черкаської області, де загинуло щонайменше 10 людей, зокрема двоє дітей.

А в Дніпрі внаслідок ракетного удару росіян загинули молода жінка та дворічна дитина.

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Війна в Україні, Дмитро Кулеба, Дніпро, МЗС України, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Умань
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У Повітряних силах розповіли, звідки та які літаки застосувала РФ під час ракетної атаки по Україні вранці 28 квітня.

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