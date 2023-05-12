ЄС пропонує припинити постачання нафти РФ до Німеччини та Польщі

Європейський союз запропонував офіційно припинити постачання російської нафти трубопроводом до Німеччини та Польщі.

Як пише Bloomberg, цим двом країнам було дозволено в рамках відступу від санкцій ЄС продовжувати отримувати нафту північною ділянкою трубопроводу Дружба.

Незважаючи на це, обидві країни вже припинили прийом нафти цим трубопроводом, виконавши раніше дані обіцянки про скорочення поставок.

Однак, згідно з документами, отриманими агентством Bloomberg, є пропозиція скасувати цей виняток. Відступ було надано, коли ЄС вирішив заборонити більшу частину імпорту російської нафти в червні минулого року.

Хоча такий крок був би значною мірою символічним з огляду на те, що дві країни вже припинили поставки, сама заборона змусила кілька нафтопереробних заводів зайнятися складною логістикою, щоб отримати доступ до альтернативної сировини. Принаймні один із них, завод PCK Schwedt під Берліном, був змушений виробляти менше палива для регіону, який він обслуговує.

Винятки, що дозволяють потоки через південну гілку нафтопроводу, яка постачає Угорщину, Словаччину і Чеську Республіку, залишаться чинними.

У 2022 році Німеччина і Польща в середньому імпортували через Дружбу близько 480 тис. барелів на день. Середній обсяг імпорту для трьох країн на південній ділянці становив майже 290 тис. барелів на день, і цей рівень цьогоріч знизився зовсім незначно.

Пропозиція про припинення відступу буде частиною 11-го пакета санкцій ЄС після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Для цього буде потрібна підтримка всіх країн-членів ЄС, але до цього можуть відбутися зміни, оскільки переговори тривають.

Польща наполягала на введенні санкцій щодо північного маршруту Дружба, оскільки інакше Варшаві було б юридично складно розірвати свої контракти і виконати дану торік обіцянку припинити імпорт російської нафти. Країна розірвала свій останній контракт на поставку навесні після того, як Росія припинила поставки в лютому.

Відтоді як поставки російської нафти припинилися, через Дружбу проходить незначна кількість казахської нафти. Питання про заборону на це не обговорюється, оскільки імпорт з інших третіх країн, зокрема якщо нафта йде транзитом через Росію, дозволений.

Щоб прояснити цей момент, пропозиції ЄС також включають винятки, що дозволяють надавати послуги, необхідні для закупівлі, імпорту або передачі нафти, що надходить з Казахстану, і підтримувати трубопровід Каспійського консорціуму (КТК).

Основна увага в новому пакеті заходів приділяється припиненню обходу обмежень. Пропоновані заходи також включають заборону на захід у порти ЄС суден, які порушили заборони, переслідування суден, що відключають свої навігаційні системи, та інструменти для обмеження торгівлі санкційними технологіями, що потрапляють в Росію через треті країни.

Джерело : Bloomberg

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