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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

РФ скасовує візи для громадян Грузії: МЗС України називає це угодою з дияволом

грузія

Рішення президента РФ Володимира Путіна скасувати російські візи для грузинських громадян та відновити авіасполучення є нічим іншим як політичною компенсацією за відмову грузинської влади накласти санкції на Росію.

Речник МЗС України Олег Ніколенко вважає, що це є нічим іншим як угодою з дияволом, в якій переможе диявол.

Бажання Тбілісі нормалізувати відносини з Москвою відбувається на тлі російської окупації 20% грузинської території, повзучої “бордеризації” (перенесення російськими військовими лінії окупації вглиб підконтрольної Тбілісі території), викрадення грузинських громадян, грубого порушення прав людини на окупованих територіях та заповнення Грузії російськими громадянами.

За словами Олега Ніколенка, рішення Путіна до того ж сповільнить європейську інтеграцію Грузії.

– У 2008 російські літаки вже прилітали в Грузію, щоб бомбити мирне населення. Зараз вони планують бомбити європейське майбутнє грузинів, – заявив речник МЗС.

На його думку, Росія не зацікавлена в просуванні Грузії на шляху до ЄС та НАТО, у процвітанні та розвитку країни.

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Москва хоче унеможливити будь-який прогрес. Це, наприклад, можна побачити на досвіді Білорусі, суверенітет та незалежність якої Росія поглинула.

Олег Ніколенко наголошує, що політика влади щодо зближення із РФ не знаходить підтримки серед частини політиків та населення.

МЗС України висловлює солідарність та підтримку грузинам в їхньому прагненні розбудувати процвітаючу європейську державу в міжнародно визнаних кордонах.

– Закликаємо грузинський уряд синхронізувати політику щодо Росії з політикою ЄС, а також утриматися від дій, які відкидають подальший європейський рух Грузії, – заявив речник МЗС.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на рішення Росії скасувати візовий режим, назвавши це провокацією.

Візи, Грузія, МЗС України, Росія
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