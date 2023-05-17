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Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Білому домі не можуть підтвердити ураження ЗРК Patriot внаслідок нічного удару РФ

У Білому домі не можуть підтвердити ураження ЗРК Patriot внаслідок нічного удару РФ
Фото: Getty Images

У Білому домі не можуть підтвердити ушкодження американського зенітно-ракетного комплексу Patriot внаслідок російського ракетного удару в ніч проти 16 травня.

Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі під час брифінгу у Білому домі.

– Я не можу підтвердити повідомлення про пошкодження системи Patriot в Україні… Я просто не можу про це говорити. Але якби були завдані пошкодження, які потрібно було б відремонтувати за межами України, ми, безумовно, посприяли б у цьому, – сказав він.

Перед цим американський телеканал CNN із посиланням на американського чиновника писав, що установка Patriot, найімовірніше, була пошкоджена, але не знищена, у результаті ракетного обстрілу Києва.

Цьому передувала заява міноборони Росії, в якій йшлося про черговий “високоточний удар” гіперзвуковою ракетою Кинджал, внаслідок якого нібито було уражено ЗРК Patriot.

Україна повідомляла, що силами ППО були знищені усі шість гіперзвукових ракет Кинджал, випущених Росією. Водночас повідомлень про ураження системи Patriot з боку Києва не надходило.

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MIM-104 Patriot

Джерело: Голос Америки
Білий дім, Війна в Україні, Джон Кірбі, Росія, США
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