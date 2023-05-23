Азербайджан збільшуватиме експорт газу до Європи – Алієв

Азербайджан має намір збільшувати обсяги експорту газу до Європи. До 2027 року планується вийти на постачання щонайменше 20 мільярдів кубометрів.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв на азербайджано-литовському бізнес-форумі у Вільнюсі.

Алієв нагадав, що в липні минулого року Європейська комісія та Азербайджан підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного партнерства в енергетичній сфері.

– На основі цього меморандуму ми маємо подвоїти наші поставки природного газу до Європи до 2027 року. У 2021 році наші поставки природного газу до Європи становили вісім мільярдів кубометрів, цьогоріч цей показник дорівнюватиме 12 мільярдам кубометрів, а до 2027 року, я думаю, і 20 мільярдів кубометрів. Я вважаю, що це мінімум, бо потенціал є, – сказав він.

Також президент Азербайджану додав, що видобуток природного газу з наявних родовищ зростає. Окрім того, незабаром Баку оголосить про важливий видобуток на одному з великих родовищ Каспію.

За його словами, Азербайджан нині експортує до Європи нафту, природний газ та електроенергію. Планується також експортувати водень, зокрема зелений.

Раніше повідомлялося, що Європа у 2022 році знизила споживання газу на 10%.

Джерело: пресслужба президента Азербайджану

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