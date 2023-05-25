Розшукували понад 20 років: у ПАР затримали підозрюваного у вбивстві 2 тис. людей

У Південно-Африканській Республіці затримали одного з підозрюваних у масових вбивствах людей у Руанді під час геноциду в 1990-х роках.

Про це повідомив Міжнародний залишковий механізм для кримінальних трибуналів (IRMCT) ООН.

Фульгенса Каїшему затримали у місті Парпл під час спільної операції південноафриканської влади та пошукової команди Офісу прокурора IRMCT.

Його звинувачують в організації вбивства близько 2 тис. біженців із народу тутсі – чоловіків, жінок, дітей і людей похилого віку – у католицькій церкві в Ньянґе під час геноциду тутсі в Руанді в 1994 році.

Фульгенс Каїшема перебував у розшуку з 2001 року.

За даними слідства, чоловік планував та виконував різанину, а також закуповував бензин та підпалював церкву з біженцями всередині.

Коли її не вдалось спалити, Каїшема разом зі спільниками використав бульдозер, аби знести будівлю. Потім він брав участь у похованні загиблих у братських могилах.

– Каїшема використовував псевдонім і підроблені документи, щоб приховати свою особу. Також він покладався на своїх так званих довірених прихильників, зокрема, родичів і членів колишніх руандійських груп, які поділяли ідеологію геноциду Сила хуту, – йдеться у повідомленні.

Генпрокурор IRMCT Серж Браммерц наголосив, що підозрюваний переховувався понад 20 років.

Арешт Каїшеми означає, що він нарешті постане перед правосуддям за свої ймовірні злочини.

Фото: IRMCT

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