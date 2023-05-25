Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Спроможна збити в небі все: що відомо про ПЗРК NASAMS
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Світ
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Розшукували понад 20 років: у ПАР затримали підозрюваного у вбивстві 2 тис. людей

У ПАР затримали підозрюваного у вбивстві 2 тисяч людей у Руанді

У Південно-Африканській Республіці затримали одного з підозрюваних у масових вбивствах людей у Руанді під час геноциду в 1990-х роках.

Про це повідомив Міжнародний залишковий механізм для кримінальних трибуналів (IRMCT) ООН.

Фульгенса Каїшему затримали у місті Парпл під час спільної операції південноафриканської влади та пошукової команди Офісу прокурора IRMCT.

Його звинувачують в організації вбивства близько 2 тис. біженців із народу тутсі – чоловіків, жінок, дітей і людей похилого віку – у католицькій церкві в Ньянґе під час геноциду тутсі в Руанді в 1994 році.

Фульгенс Каїшема перебував у розшуку з 2001 року.

За даними слідства, чоловік планував та виконував різанину, а також закуповував бензин та підпалював церкву з біженцями всередині.

Коли її не вдалось спалити, Каїшема разом зі спільниками використав бульдозер, аби знести будівлю. Потім він брав участь у похованні загиблих у братських могилах.

– Каїшема використовував псевдонім і підроблені документи, щоб приховати свою особу. Також він покладався на своїх так званих довірених прихильників, зокрема, родичів і членів колишніх руандійських груп, які поділяли ідеологію геноциду Сила хуту, – йдеться у повідомленні.

Генпрокурор IRMCT Серж Браммерц наголосив, що підозрюваний переховувався понад 20 років.

Арешт Каїшеми означає, що він нарешті постане перед правосуддям за свої ймовірні злочини.

Читайте також
Словенія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу
Розшукували понад 20 років: у ПАР затримали підозрюваного у вбивстві 2 тис. людей

Фото: IRMCT

Африка, Геноцид, ООН
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Дмитро Кулеба оголосив про початок системної співпраці з Африканським Союзом
Розшукували понад 20 років: у ПАР затримали підозрюваного у вбивстві 2 тис. людей
Африка – простір дипломатичного двобою. Кулеба заявив, що Лавров готує турне “по його слідах”
Дмитро Кулеба
ПА НАТО визнала злочини РФ проти України геноцидом
НАТО
Необхідні реформи: Гутерреш визнав, що Радбез ООН не виконує своїх функцій
Розшукували понад 20 років: у ПАР затримали підозрюваного у вбивстві 2 тис. людей
РФ скликала Радбез через постачання зброї Україні: в ООН відповіли
Розшукували понад 20 років: у ПАР затримали підозрюваного у вбивстві 2 тис. людей
Відео
Перехід на григоріанський календар: які дати свят зміняться, а які – залишаться

Без змін залишиться відзначення Великодня та всіх прив’язаних до нього рухомих свят. Водночас ті парафії, які будуть проти переходу, зможуть святкувати за старим календарем, тиснути на них ніхто не буде.

Христина Гавриш
Готує борщ і пироги: трирічна блогерка розриває соцмережі та допомагає ЗСУ
Розшукували понад 20 років: у ПАР затримали підозрюваного у вбивстві 2 тис. людей
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (24.05.2023)
Розшукували понад 20 років: у ПАР затримали підозрюваного у вбивстві 2 тис. людей
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (24.05.2023)
Розшукували понад 20 років: у ПАР затримали підозрюваного у вбивстві 2 тис. людей
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (24.05.2023)
Розшукували понад 20 років: у ПАР затримали підозрюваного у вбивстві 2 тис. людей
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь