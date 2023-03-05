Чергове загострення у Нагірному Карабаху, відомо про жертви з обох сторін

Березень, 05 в 18:34

У Нагірному Карабаху у неділю, 5 березня, сталося зіткнення між азербайджанськими військовими та силами невизнаної республіки. Внаслідок інциденту є загиблі з обох сторін.

У Міністерстві оборони Азербайджану заявили, що вірменська сторона “здійснила чергову провокацію”.

У відомстві стверджують, що вони отримали інформацію про здійснення перевезення ґрунтовою дорогою Ханкенді-Халфалі-Туршсу військового спорядження, боєприпасів та особового складу з Вірменії на територію Азербайджану, де тимчасово дислокується “російський миротворчий контингент”.

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Там додали, що з метою перевірки інформації вони намагалися зупинити та перевірити транспортні засоби, після чого “з протилежного боку” відкрили вогонь.

— Внаслідок перестрілки є загиблі та поранені з обох боків, – повідомили у Міноборони Азербайджану.

У Міністерстві нагадали командуванню “російського миротворчого контингенту”, що здійснення перевезень військового та іншого призначення іншими маршрутами, окрім Ханкенді-Лачин категорично неприпустимо.

За версією армії оборони невизнаного Нагірного Карабаху це був напад диверсійної групи Збройних сил Азербайджану. Видання Ехо Кавказу повідомило, що є загиблий та поранений серед співробітників паспортно-візового відділу МВС Нагірного Карабаху.

— Уранці 5 березня диверсійна група Збройних сил Азербайджану обстріляла чергову машину паспортно-візового відділу поліції Нагірного Карабаху, — повідомила поліція регіону.

Представники влади невизнаного Нагірного Карабаху заявляють, що 2 березня та в ніч з 2-го на 3-е березня підрозділи ЗС Азербайджану, дислокованих на підконтрольних Баку територіях в Аскеранському, Мартакертському та Мартунському районах, порушували режим припинення вогню із застосуванням стрілецької зброї.

Одне із останніх загострень було у вересні 2022 року, коли Азербайджан і Вірменія звинуватили одне одного в обстрілі.