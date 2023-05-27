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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Українські воїни розпочали тренування на танках Abrams у Німеччині – NYT

Танки Abrams
Фото: Getty Images

Українські військовослужбовці вже розпочали навчання на американських основних бойових танках M1 Abrams.

Про це повідомляє видання The New York Times із посиланням на інформацію від Пентагону.

Зазначається, що перша група з близько 400 українських воїнів почала тренування в Німеччині. Вони мають навчитися керувати танками й обслуговувати їх.

Як зазначив представник Пентагону підполковник Гаррон Гарн, для близько 200 військовослужбовців (приблизно один бронетанковий батальйон) у п’ятницю розпочався загальновійськовий інструктаж на полігонах у Графенвері та Хокнфельсі (Німеччина).

Цей етап навчань охоплює базові солдатські завдання, такі, як влучна стрільба і медичні навички, а також тренування на рівні взводу і роти. Згодом військові перейдуть до більш масштабних навчань за участю батальйонних підрозділів, які протистоять один одному.

А решта 200 українських військовослужбовців розпочали навчання тому, як заправляти та обслуговувати танки M1 Abrams.

Представники Міністерства оборони США раніше анонсували відправлення до Німеччини близько 31 танка для використання в програмі підготовки українських військ. Очікується, що тренування триватимуть від 10 до 12 тижнів.

За словами американських офіційних осіб, боєздатні танки можуть з’явитися на полі бою в Україні до осені.

Спочатку в Пентагоні заявляли, що танки M1 Abrams прибудуть до України не раніше наступного року. Але згодом чиновники заявили, що хочуть пришвидшити терміни.

Нещодавно міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна отримає танки Abrams на початку осені.

Джерело: NYT
Війна в Україні, США, Танки для України
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