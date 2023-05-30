Данія збільшить оборонні витрати до $21,4 млрд, з яких $2,8 млрд надасть Україні

Данія планує потроїти витрати на оборону до майже €20 млрд (понад $21,4 млрд) протягом наступного десятиліття, що дозволить досягти показника НАТО у 2% ВВП до 2030 року.

Про це заявив виконувач обов’язків міністра оборони країни Троельс Лунд Поульсен, говорячи про нову структуру оборонних витрат Данії.

– Ми стоїмо перед історичним переломним моментом в політиці оборони і безпеки. В Європі йде війна, і ми більше не можемо сприймати мир як належне, – наголосив він.

Поульсен назвав серед нових викликів енергетичну політику, дезінформацію, кібератаки і війну в Україні.

За його словами, оборонний бюджет на наступні 10 років становить 143,2 млрд крон ($20,5 млрд), водночас щорічні витрати постійно зростатимуть з 6,7 млрд крон (майже $1 млрд) у 2023 році до 19,2 млрд крон (майже $3 млрд) до 2032-го.

З цієї суми близько 21,9 млрд крон (понад $2,8 млрд) Данія спрямує на підтримку України.

Поульсен наголосив, що у нього немає “жодних сумнівів”, що витрати на Україну є частиною оборонного бюджету країни і тому повинні бути зараховані до цілі НАТО.

Напередодні уряд Данії оголосив про збільшення підтримки України у 2023-2024 роках на $2,6 млрд.

Джерело : The Local

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