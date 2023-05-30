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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Китай відхилив прохання США про зустріч глав оборонних відомств

Китай відхилив прохання США про зустріч глав оборонних відомств
Фото: Getty Images

Пекін відхилив прохання Вашингтона про зустріч між міністром оборони США Ллойдом Остіном та його китайським колегою Лі Шанфу на щорічному форумі з безпеки в Сінгапурі, який відбудеться цього тижня.

Про це повідомляє Reuters.

– Сьогодні вночі КНР повідомила США, що відхилила наше запрошення, надіслане на початку травня, для міністра Остіна зустрітися з міністром національної оборони КНР Лі Шанфу в Сінгапурі, – йдеться в заяві Пентагону для Wall Street Journal.

Пентагон також заявив, що вірить у відкриту комунікацію, “щоб гарантувати, що конкуренція не переросте в конфлікт”.

Деякі аналітики з питань безпеки припускають, що можливою причиною відмови було роздратування Пекіна санкціями США проти Лі Шанфу. Китайський глава Міноборони з 2018 року перебуває від американськими санкціями через купівлю бойових літаків і обладнання у головного російського експортера озброєнь, компанії Рособоронекспорт.

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Джерело: Reuters
Китай, Міноборони, США
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