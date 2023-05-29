Китай уточнив, чи пропонував його посланець Європі залишити за Росією окуповані території

Китай відреагував на матеріал газети Wall Street Journal (WSJ) про те, що його спеціальний посланець у справах Євразії Лі Хуей пропонував європейським візаві план припинення вогню зі збереженням за Росією окупованих нею українських територій.

Речниця МЗС Китаю Мао Нін, відповідаючи на це питання, послалася на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який раніше це спростував. Про це повідомляє CNN.

— Міністр закордонних справ України публічно заявив, що він контактував з усіма сторонами, і жодна з них не вказувала на те, що спеціальний посланник Лі Хуей робив заяви, про які повідомляє Wall Street Journal, – заявила вона на брифінгу.

Мао сказала, що Лі детально виклав позицію Китаю і “зміцнив міжнародний консенсус” під час зустрічей у європейських столицях.

Під час двотижневого турне Європою Лі Хуей відвідав Україну, Польщу, Францію, Німеччину та штаб-квартиру ЄС у Брюсселі. Після цього він поїхав з візитом до Росії.

Нагадаємо, газета The Wall Street Journal писала, що спецпредставник КНР Лі Хуей під час турне Європою, ймовірно, намагався переконати європейських візаві, що їм потрібно закликати до припинення вогню в Україні зі збереженням за Росією окупованих українських територій.

27 травня очільник МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що зв’язався з партнерами у тих столицях, які відвідав Лі, та не отримав підтвердження цієї інформації. Він сказав, що ніхто не підтверджує, що піднімалися такі розмови під час переговорів.

Джерело : CNN

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