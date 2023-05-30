Питання участі Зеленського на саміті у Молдові засекречене – глава МВС
Наразі не розголошується інформація про можливу участь президента України Володимира Зеленського під час саміту Європейського політичного співтовариства, який відбудеться у Молдові.
Про це заявила міністр внутрішніх справ Молдови Ганна Ревенко. Вона пояснила, що це необхідні заходи з міркування безпеки.
– Ця інформація має бути засекречена з міркувань безпосередньої безпеки президента Зеленського. Ми поважаємо цю вимогу, — сказала очільниця МВС Молдови.
У Молдові запланований саміт Європейського політичного співтовариства, участь в якому підтвердили більшість європейських лідерів. Поки не відомо, чи візьме у ньому участь президент України Володимир Зеленський.
Джерело: NewsMaker
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