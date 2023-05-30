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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Питання участі Зеленського на саміті у Молдові засекречене – глава МВС

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Наразі не розголошується інформація про можливу участь президента України Володимира Зеленського під час саміту Європейського політичного співтовариства, який відбудеться у Молдові.

Про це заявила міністр внутрішніх справ Молдови Ганна Ревенко. Вона пояснила, що це необхідні заходи з міркування безпеки.

– Ця інформація має бути засекречена з міркувань безпосередньої безпеки президента Зеленського. Ми поважаємо цю вимогу, — сказала очільниця МВС Молдови.

У Молдові запланований саміт Європейського політичного співтовариства, участь в якому підтвердили більшість європейських лідерів. Поки не відомо, чи візьме у ньому участь президент України Володимир Зеленський.

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Джерело: NewsMaker

Безпека, Війна в Україні, Володимир Зеленський, МВС, Молдова, Президент України, Україна-Молдова
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