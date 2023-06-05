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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У США розбився літак, який перехоплювали винищувачі – CNN

Грузія-літак
Фото: Depositphotos

Неподалік Вашингтона у штаті Вірджинія розбився цивільний літак Cessna 560 Citation V. На його перехоплення піднімали винищувачі F-16 і NORAD.

Про це повідомляє CNN.

Місцева влада заявила, що на місці катастрофи літака, пілот якого знепритомнів, не було знайдено жодного живого.

У Командуванні повітряно-космічної оборони Північної Америки континентального регіону США зазначили, що пілот цивільного літака не реагував, коли винищувачі F-16 намагалися встановити контакт.

Окрім того, F-16 використовували сигнальні ракети “в спробі привернути увагу пілота”.

За словами американського чиновника, F-16 не збили літак, а для Федерального управління цивільної авіації є типовою практикою викликати винищувачі, якщо хтось здійснює небезпечний політ.

Cessna Citation був перехоплений винищувачами NORAD і врешті-решт розбився поблизу Національного лісу Джорджа Вашингтона у Вірджинії.

Джерела, знайомі з ходом розслідування, розповіли, що на борту цивільного літака були чотири людини, які пролетіли запланований пункт призначення на 315 миль перед катастрофою.

Зазначено, що поліція штату встановить особи пасажирів літака, коли інформація стане доступною.

Раніше повідомлялось, що 275 людей загинули і сотні дістали поранення внаслідок масштабної аварії на залізниці в індійському місті Баласор штату Одіша.

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Джерело: CNN
Авіакатастрофи, Винищувач F-16, Літаки, США
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