Ракети Hawk та Patriot: США готують новий пакет допомоги Україні на $2 млрд

Сполучені Штати готуються оголосити черговий пакет військової допомоги для України, який передбачатиме значне посилення протиповітряної оборони.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Фінансування піде на закупівлю пускових установок і ракет Hawk і двох типів сучасних ракет ППО Patriot. Одна з них – Patriot Advanced Capability Missile-3, або Pac-3, виробництва Lockheed Martin Corp. Інша називається Guidance Enhanced Missile, або GEM-T, виробництва Raytheon.

Ракети GEM-T, як зазначає виробник, краще вражають тактичні балістичні ракети, крилаті ракети або літаки противника.

У листопаді минулого року США оголосили, що постачатимуть системи Hawk із власних запасів.

Джерело : Bloomberg

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