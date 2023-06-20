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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Очолює уряд Нідерландів та підтримує Україну: що відомо про кандидата на посаду генсека НАТО Марка Рютте

Марк Рютте
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте є одним з можливих кандидатів на посаду генерального секретаря НАТО.

Хоч сам політик відкидав припущення про свою роль у військовому блоці, інсайдери кажуть, що нідерландського прем’єра не варто скидати з рахунків.

Рютте має значний досвід роботи з лідерами НАТО, тісні трансатлантичні зв’язки, а також підтримує Україну у боротьбі з російською агресією.

Що відомо про Марка Рютте

Марк Рютте народився у протестантській сім’ї у місті Гаага. Він навчався у Лейденському університеті, який закінчив у 1992 році.

З 1988 до 1991 року очолював Молодіжну організацію свободи і демократії (молодіжне крило Народної партії за свободу і демократію). Після закінчення інституту протягом десяти років працював у харчовій компанії Unilever, у 2002 році – перейшов у сферу національної політики.

Під час парламентських виборів 2002 року Рютте працював у штабі Народної партії за свободу і демократію, згодом його призначили держсекретарем із соціальних питань та зайнятості в першому уряді Балкененде.

Після відставки уряду недовгий час був депутатом парламенту, а потім знову був призначений на цю посаду в другому уряду Балкененде.

З 17 червня 2004 року до 27 червня 2006 року працював Державним секретарем з вищої освіти і науки, освіти, культури та науки у другому кабінеті Балкененде.

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Згодом Рютте повернувся до другої палати Генеральних штатів і незабаром став лідером парламентської фракції Народної партії за свободу і демократію. 

На парламентських виборах у 2010 році він очолив список Народної партії за свободу і демократію. 

У парламенті сформували правоцентристську коаліцію між Народною партією і Християнсько-демократичним закликом, яку підтримала Партії Свободи під керівництвом Герта Вілдерса.

8 жовтня 2010 Марк Рютте був призначений головою уряду і сформував свій кабінет.

Рютте є першим прем’єр-міністром Нідерландів не від Християнсько-демократичної партії і Партії праці з 1918 року. Також він перший прем’єр-міністр від Народної партії за свободу і демократію.

Ставлення Марка Рютте до війни України

Нідерланди є одними з найбільших європейських союзників для України.

Марк Рютте неодноразово заявляв, що його держава готова підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно, включно з посиленням ППО та навчанням пілотів на F-16.

Під час візиту президента Володимира Зеленського до Нідерландів лідери домовились, що спецтрибунал щодо злочину агресії Російської Федерації має бути розміщений у Гаазі.

Рютте та Зеленський вважають, що жоден наявний міжнародний механізм не може здійснювати юрисдикцію над злочином агресії, скоєним в Україні.

Нещодавно Рютте заявив, що Нідерланди ведуть переговори з низкою країн Європейського Союзу та поза його межами для того, щоб поставити Україні додаткові системи ЗРК Patriot.

Зазначимо, що повноваження чинного генсека НАТО Єнса Столтенберга завершуються в жовтні.

Сполучені Штати та інші члени НАТО мають обрати наступного генсека на саміті блоку, який пройде у Вільнюсі (Литва) 11-12 липня.

Однак нещодавно в ЗМІ з’явилася інформація, що країни-члени НАТО можуть попросити Столтенберга залишитися на посаді ще на один рік. Все через відсутність консенсусу щодо кандидатури його можливого наступника.

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