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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Пентагоні сказали, коли ЗСУ отримають високоточні бомби GLSDB

У Пентагоні сказали, коли ЗСУ отримають високоточні бомби GLSDB
Фото: Getty Images

Сполучені Штати Америки можуть передати Україні малогабаритні високоточні боєприпаси GLSDB не раніше осені 2023 року.

Про це заявила заступниця помічника міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії Лаура Купер під час слухання у Конгресі США.

Відповідаючи на запитання про те, чи можуть США надати Україні далекобійні бомби ATACAMS якомога швидше, щоб не змушувати ЗСУ чекати на постачання гостро необхідних для контрнаступу систем, Купер відповіла, що США використовують будь-яку можливість для задоволення потреб українських воїнів.

Купер розповіла, що високоточні бомби для наземного запуску GLSDB США зможуть відправити Україні не раніше осені, проте наразі працюють над прискоренням процесу.

Високоточні боєприпаси GLSDB поєднують планерну авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 з ракетним двигуном від реактивного снаряда M26. Це дає можливість вдарити по цілях на відстані до 150 км з РСЗВ M270 або HIMARS.

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Війна в Україні, ЗСУ, Пентагон, США, українські військові
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