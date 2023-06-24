Аналітики підрахували втрати у техніці у збройному конфлікті в РФ
Дослідники OSINT-проєкту Oryx підрахували перші втрати техніки у збройному конфлікті на території Росії між ПВК Вагнера та Міністерством оборони Росії.
Наразі втрати регулярної армії Росії значно більші, йдеться в оцінці, яку Oryx оприлюднив у Twitter.
У звіті вказано, що під час бойових дій проти найманців Пригожина російська армія втратила літак Іл-22, два гелікоптери, призначені для радіоелектронної боротьби, один вертоліт Мі-35, бойову машину Тигр і військовий КамАЗ.
Зазначається, що вагнерівці знищили авіацію, а машини захопили.
За даними Oryx, втрати ПВК Вагнера оцінюється в один УАЗ.
Нагадаємо, 23 червня Пригожин заявив, що по табору його найманців війська Міноборони РФ завдали ракетного удару, і тепер він збирається “йти на Москву”, але почав з Ростова.
У Москві та Ростовській області було введено план Фортеця. Зранку 24 червня диктатор Володимир Путін виступив з відеозверненням до громадян і назвав Пригожина зрадником.
У США вважають, що бунт Пригожина є реальним і серйозним. Представник Ради нацбезпеки Білого дому сказав, що адміністрація стежить за ситуацією і консультуватиметься з союзниками та партнерами щодо подій у Росії.
Джерело: Oryx
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