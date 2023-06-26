США очікували набагато більшого кровопролиття внаслідок заколоту Пригожина – CNN

Очікувалося, що заколот очільника ПВК Вагнера Євгена Пригожина наштовхнеться на сильніший опір і буде “набагато кривавішим, ніж виявився”.

Американський чиновник висловив здивування, що російська армія не впоралися з протистоянням військам Вагнера, коли вони рухалися до Ростова та Москви.

– Я знаю, що ми оцінювали, що це буде набагато більш жорстоким і кривавим, – сказав він.

Зрештою не було бою за Москву, де очікували запеклого опору. За його словами, причиною припинення маршу Вагнера Пригожин назвав бажання уникнути кровопролиття.

Якою була кінцева мета Пригожина під час його короткочасної кампанії, залишається незрозумілим.

За кілька днів до маршу Вагнера розвідка США вважала, що він збирався кинути виклик російському керівництву.

Джерело : CNN

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