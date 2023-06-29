Олена Дума перемогла в конкурсі на посаду керівника АРМА: біографія та що відомо

Олена Дума здобула перемогу в конкурсі на посаду керівника Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Про це свідчить запис засідання конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду очільника АРМА, опублікований Кабінетом міністрів України. За неї проголосували шестеро з восьми членів конкурсної комісії.

За даними з відкритих джерел, Олена Дума працювала на різних керівних посадах в органах державної влади з 2006 року.

Серед них – Кабінет міністрів, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, Міністерство аграрної політики та продовольства, Міністерство юстиції, Фонд соціального страхування, Чернігівська обласна державна адміністрація.

В автобіографії Думи йдеться, що вона змінила 12 посад на державній службі. Останнє місце роботи – Чернігівська ОДА, де вона працювала заступницею очільника адміністрації.

Перед засіданням конкурсної комісії посли країн Великої сімки заявили, що чекають на завершення конкурсу на посаду керівника АРМА, призначення доброчесної та високопрофесійної людини.

Міжнародна антикорупційна організація Transparency International Ukraine просила членів Кабінету міністрів не голосувати за призначення Думи на посаду керівника АРМА через побоювання, що це може нібито нести великі репутаційні ризики для України, роботи незалежної та ефективної діяльності антикорупційної екосистеми, органів правопорядку.

Там стверджують, що у 2019 році Дума брала безпосередню участь в агітації за одного з кандидатів у президенти України та дискредитації іншого. В організації зазначають, що вона може бути політично заангажованою – це впливатиме на безпосередню роботу.

Також відомо, що очільниця Чернігівської ОДА Анна Коваленко, заступницею якої була Олена Дума, пов’язана з колишнім очільником Служби безпеки України Валентином Наливайченком.

Серед громадської спільноти є припущення про контакти Олени Думи з колишнім керівником кримського управління СБУ Олегом Кулінічем, підозрюваним у держзраді. Проте жодного кримінального провадження проти неї щодо його просування нині не зареєстровано, зазначає організація Transparency International Ukraine.

Антикорупціонери стверджують, що найбільше про заангажованість Думи може свідчити спільна пресконференція у 2019 році з Семом Кісліним. Він був фінансовим донором Рудольфа Джуліані – це адвокат колишнього президента США Дональда Трампа. Іноземні журналісти повідомляли, що той міг збирати в Україні інформацію для дискредитації чинного президента США Джо Байдена.

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