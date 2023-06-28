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Торгували золотом: США запровадили санкції проти компаній, що фінансували ПВК Вагнер

Торгували золотом: США запровадили санкції проти компаній, що фінансували ПВК Вагнер
Фото: Getty Images

Міністерство фінансів США у вівторок, 27 червня, запровадило санкції проти чотирьох компаній, що займаються “торгівлею золотом”, і однієї людини, яка, за їхніми словами, укладала “угоди зі зброєю”, пов’язані з ПВК Вагнер.

Оголошення про санкції, про які повідомляє CNN, відбулися за кілька днів після заколоту, очолюваного керівником найманської групи Євгеном Пригожиним.

Санкції спрямовані проти компаній у Росії, Об’єднаних Арабських Еміратах і Центральноафриканській Республіці, які “брали участь у незаконних оборудках із золотом для фінансування групи Вагнера з метою підтримання й розширення її збройних сил, зокрема в Україні та в Африці”.

Згідно з релізом Міністерства фінансів, Андрій Миколайович Іванов (Іванов) – російський керівник Групи Вагнера, який “тісно співпрацював з організацією Пригожина “Африка Політологія” та високопосадовцями уряду Малі за угодами зі зброєю, гірничодобувною промисловістю та іншими видами діяльності Групи Вагнера в Малі”.

– Група Вагнера фінансує свої жорстокі операції частково за рахунок експлуатації природних ресурсів у таких країнах, як Центральноафриканська Республіка і Малі. Сполучені Штати продовжуватимуть боротися з доходами групи Вагнера, щоб зупинити її експансію і насильство в Африці, Україні та інших країнах, – сказав про рішення Мінфіну США заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон.

Нагадаємо, 23 червня Євросоюз затвердив 11-й пакет санкцій проти Росії, куди увійшли персональні та економічні обмеження.

Джерело: CNN
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