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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Висилає 9 дипломатів. РФ закриває генконсульство Фінляндії в Петербурзі

кремль
Фото: Unsplash

Росія оголосила девʼятьох фінських дипломатів персонами нон ґрата і висилає їх з країни. У Москві також хочуть закрити консульство Фінляндії у Санкт-Петербурзі.

Про це йдеться в заяві МЗС РФ.

Своє рішення РФ називає “заходами у відповідь на конфронтаційні дії фінської влади”.

Зазначено, що дипломати, які покинуть Фінляндію, є співробітниками посольства Фінляндії та фінського генконсульства в Санкт-Петербурзі.

Генеральне консульство Фінляндії в Санкт-Петербурзі повинне припинити роботу з 1 жовтня.

6 червня Фінляндія оголосила про намір вислати з країни дев’ятьох російських дипломатів через підозру в роботі на розвідку РФ.

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Дипломати, Росія, Фінляндія
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