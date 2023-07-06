Висилає 9 дипломатів. РФ закриває генконсульство Фінляндії в Петербурзі

Росія оголосила девʼятьох фінських дипломатів персонами нон ґрата і висилає їх з країни. У Москві також хочуть закрити консульство Фінляндії у Санкт-Петербурзі.

Про це йдеться в заяві МЗС РФ.

Своє рішення РФ називає “заходами у відповідь на конфронтаційні дії фінської влади”.

Зазначено, що дипломати, які покинуть Фінляндію, є співробітниками посольства Фінляндії та фінського генконсульства в Санкт-Петербурзі.

Генеральне консульство Фінляндії в Санкт-Петербурзі повинне припинити роботу з 1 жовтня.

6 червня Фінляндія оголосила про намір вислати з країни дев’ятьох російських дипломатів через підозру в роботі на розвідку РФ.

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