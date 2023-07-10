Берлін не погодився з текстом заяви щодо відносин України та НАТО – ЗМІ

Уряд США вирішив відмовитися від так званого плану дій, спрямованого на повноцінне членство України в НАТО. Проте Німеччина не погоджується з текстом заяви про відносини України з НАТО.

За даними видання Bild із посиланням на конфіденційний документ уряду Німеччини, США заявили про відмову від Плану дій щодо членства для України за умови проведення подальших реформ.

– Ми хотіли запропонувати Україні модель Фінляндії, тобто вступ протягом кількох місяців, щойно закінчаться військові дії, – заявив дипломат на умовах анонімності.

У документі зазначають, що Німеччина не погоджується з жодними формулюванням, які створюють враження практично повного приєднання України в НАТО, та переглядом бухарестського рішення 2008 року.

У Німеччині не готові погодитися на згадку “запрошення чи законного місця” України в НАТО у підсумковому документі Організації Північноатлантичного договору.

Джерело : Bild

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