Берлін не погодився з текстом заяви щодо відносин України та НАТО – ЗМІ
Уряд США вирішив відмовитися від так званого плану дій, спрямованого на повноцінне членство України в НАТО. Проте Німеччина не погоджується з текстом заяви про відносини України з НАТО.
За даними видання Bild із посиланням на конфіденційний документ уряду Німеччини, США заявили про відмову від Плану дій щодо членства для України за умови проведення подальших реформ.
– Ми хотіли запропонувати Україні модель Фінляндії, тобто вступ протягом кількох місяців, щойно закінчаться військові дії, – заявив дипломат на умовах анонімності.
У документі зазначають, що Німеччина не погоджується з жодними формулюванням, які створюють враження практично повного приєднання України в НАТО, та переглядом бухарестського рішення 2008 року.
У Німеччині не готові погодитися на згадку “запрошення чи законного місця” України в НАТО у підсумковому документі Організації Північноатлантичного договору.
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