Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на $65 млн – Reuters

Велика Британія надасть Україні боєприпаси та військову техніку в рамках нового пакету допомоги.

Зокрема йдеться про понад 70 бойових машин і машин матеріально-технічного забезпечення, тисячі боєприпасів до танків Challenger 2, а також пакет підтримки на суму $65 млн для ремонту обладнання та створення військового реабілітаційного центру в Україні.

У заяві британського уряду наголошується, що ці програми фінансуватимуться через Комплексний пакет допомоги НАТО Україні та підтримуватимуться спеціалістами з реабілітації з усього блоку.

Очікується, що 12 липня на саміті у Вільнюсі всі члени G7- Канада, Франція, Німеччина, Італія, США, Японія і Франція – підпишуть спільну декларацію, яка забезпечить довгострокові зобов’язання щодо безпеки України, що будуть деталізовані в належний час.

– Підтримка прогресу України на шляху до членства в НАТО в поєднанні з офіційними, багатосторонніми і двосторонніми угодами та переважною підтримкою членів НАТО стане потужним сигналом Путіну і поверне мир в Європу, – заявив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

21 червня Ріші Сунак оголосив про історичний пакет фінансової підтримки для Києва на суму $3 млрд.

Джерело : Reuters

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