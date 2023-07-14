На тлі війни в Україні Байден відрядив до Європи 3 тис. резервістів

Президент США Джо Байден уповноважив Пентагон відрядити до Європи 3 тис. резервістів, які братимуть участь в операції Атлантична рішучість, що спрямована на зміцнення НАТО і його східного флангу, повідомляє CNN.

Згідно з указом, ця операція організована на випадок надзвичайних ситуацій і надає резервістам такі самі переваги, як і військовослужбовцям строкової служби.

Директор з операцій Об’єднаного штабу генерал-лейтенант Дуглас Сімс наголосив, що відправлення резервістів займе близько шести місяців.

Додаткові війська, ймовірно, працюватимуть у сфері логістики і забезпечення, а також у медичній сфері, зокрема в стоматології та охороні здоров’я.

– Указ про мобілізацію резервістів дасть змогу Міноборони США забезпечити найкращу системну підтримку нашим силам. Це передбачає такі речі, як підвищення швидкості укладання контрактів, виплати, пов’язані з персоналом, які надають мобілізованим резервістам такі самі переваги, як і військовослужбовцям, що перебувають на службі, – заявив прессекретар Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер.

США мають понад 100 тис. військовослужбовців у Європі, і ця кількість зросла з початку російського вторгнення в лютому 2022 року.

Американські війська розгорнуті в Європі з 2014 року в рамках операції Атлантична рішучість для співпраці з союзниками і партнерами в регіоні.

Джерело : CNN

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