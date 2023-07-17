Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
На Кримському мосту впали два прольоти: окупанти називають це “надзвичайною подією”
Атака по Запоріжжю: одна людина постраждала, у місті частково немає світла
Під Києвом знайшли тіло дев’ятирічного хлопчика, який зник біля озера
Через дірки видно море: перші фото руйнувань Кримського мосту
З’явилось відео вибуху на Кримському мосту
Світ
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

На пляжі у Японії чотирьох людей атакували дельфіни – у деяких переломи ребер

дельфіни
Фото: Unsplash

На одному із пляжів у центральній частині Японії в результаті нападу дельфінів постраждали четверо плавців. Про це повідомило BBC з посиланням на офіційних осіб.

Повідомляється, що чоловік, якому близько 60 років, отримав переломи ребер та укуси рук внаслідок атаки дельфіна біля пляжу Суйшохама у місті Міхама, префектура Фукуї у неділю зранку.

Ще одного чоловіка, віком близько 40 років, дельфін вкусив за руку. Це сталося того ж ранку на популярному пляжі. Пізніше того ж дня були атаковані дельфінами ще двоє людей.

За даними місцевої поліції, цього року у Фукуї зафіксовано вже шість таких нападів.

Влада встановила знаки, які закликають людей не наближатися до ссавців і не торкатися їх.

Хоча дельфіни зазвичай не агресивні до людей, ворожість до плавців не є чимось незвичайним. Вчені припускають, що дикі дельфіни-афаліни відчувають “неймовірний стрес”, плаваючи поруч із людиною.

Відомі й інші випадки нападів дельфінів. Приміром, у 2013 році в Ірландії дельфін травмував двох жінок протягом десяти днів. Роком пізніше п’ятьох плавців довелося рятувати біля узбережжя Ірландії після того, як їх агресивно оточив дельфін.

Читайте також
Акула п’ять разів вкусила туриста: у Єгипті чоловіка врятували дельфіни
акула

Джерело: BBC
Дельфін, Море, Японія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Японія відправить Україні системи виявлення безпілотників
Фуміо Кісіда
Відео
Влада допомагати не поспішає: одесити самотужки відновлюють будівлі після удару РФ

Минув майже місяць від останнього масштабного удару росіянами по Одесі. У ніч на 14 червня ворог атакував місто чотирма Калібрами. Тоді ударна хвиля пошкодила житлові будинки, бізнес-центр та політехнічний університет. Людям, зокрема освітянам, обіцяли допомогти міжнародні організації та місцева влада.

Олександра Ченкова
Показники норми перевищені в 15 разів! Як на Херсонщині очищають забруднену воду
На пляжі у Японії чотирьох людей атакували дельфіни – у деяких переломи ребер
Обстріл Києва 24 червня: постраждалим і досі не надали житла та не виплатили компенсації
Падіння уламків ракет на будинок у Солом'янському районі Києва
Одним з перших зайшов до Бучі: історія польського військового кореспондента
На пляжі у Японії чотирьох людей атакували дельфіни – у деяких переломи ребер
Відпочинок на Шацьких озерах 2023: чому варто поїхати і чим там зайнятися
Шацкие озера
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь