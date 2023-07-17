На пляжі у Японії чотирьох людей атакували дельфіни – у деяких переломи ребер
На одному із пляжів у центральній частині Японії в результаті нападу дельфінів постраждали четверо плавців. Про це повідомило BBC з посиланням на офіційних осіб.
Повідомляється, що чоловік, якому близько 60 років, отримав переломи ребер та укуси рук внаслідок атаки дельфіна біля пляжу Суйшохама у місті Міхама, префектура Фукуї у неділю зранку.
Ще одного чоловіка, віком близько 40 років, дельфін вкусив за руку. Це сталося того ж ранку на популярному пляжі. Пізніше того ж дня були атаковані дельфінами ще двоє людей.
За даними місцевої поліції, цього року у Фукуї зафіксовано вже шість таких нападів.
Влада встановила знаки, які закликають людей не наближатися до ссавців і не торкатися їх.
Хоча дельфіни зазвичай не агресивні до людей, ворожість до плавців не є чимось незвичайним. Вчені припускають, що дикі дельфіни-афаліни відчувають “неймовірний стрес”, плаваючи поруч із людиною.
Відомі й інші випадки нападів дельфінів. Приміром, у 2013 році в Ірландії дельфін травмував двох жінок протягом десяти днів. Роком пізніше п’ятьох плавців довелося рятувати біля узбережжя Ірландії після того, як їх агресивно оточив дельфін.
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