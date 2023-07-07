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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Нідерланди визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

Нідерланди визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу
Фото: Факти ICTV

Палата представників Нідерландів визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це 7 липня у своєму Twitter повідомив президент Володимир Зеленський та привітав українців.

– Називати речі своїми іменами – це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів, – прокоментував президент.

Зеленський окремо подякував Нідерландам за сильну та комплексну підтримку України в її боротьбі за своє майбутнє та майбутнє всього вільного світу.

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба назвав рішення Нідерландів важливим кроком у встановленні історичної правди. 

– Я вдячний Нідерландам за те, що вони зайняли тверду позицію щодо необхідності притягнення до відповідальності за минулі та теперішні злодіяння, – написав Кулеба у Twitter.

Нагадаємо, вже 27 країн світу визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. У середу, 28 червня, за це рішення проголосував парламент Хорватії.

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Володимир Зеленський, Голодомор, Нідерланди
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