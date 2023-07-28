Байден готує запит до Сенату про виділення додаткової допомоги Україні – Politico
Президент США Джо Байден до кінця літа надішле Сенату запит про виділення додаткової допомоги Україні.
Про це пише Politico з посиланням на голову відділу оборонних асигнувань, сенатора Джона Тестера (демократ від штату Монтана). Він заявив, що Байден, ймовірно, надішле запит у серпні.
– Я думаю, що наступного місяця ми можемо очікувати додаткову інформацію про Україну від адміністрації, – сказав сенатор.
Як зазначає Politico, коментарі Тестера свідчать про двопартійну підтримку України у Сенаті.
– Ми збираємося покинути місто, і ми не придумали плану продовження фінансування України. Сподіваюся, коли ми повернемося, ми це виправимо, – заявив раніше республіканець Ліндсі Грем.
Нещодавно США виділили новий пакет військової допомоги для України на $400 млн.
Допомога містить боєприпаси для систем Patriot, NASAMS, бронетранспортери, ракети, дрони та багато іншого.
На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.Христина Величанська