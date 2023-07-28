Байден готує запит до Сенату про виділення додаткової допомоги Україні – Politico

Президент США Джо Байден до кінця літа надішле Сенату запит про виділення додаткової допомоги Україні.

Про це пише Politico з посиланням на голову відділу оборонних асигнувань, сенатора Джона Тестера (демократ від штату Монтана). Він заявив, що Байден, ймовірно, надішле запит у серпні.

– Я думаю, що наступного місяця ми можемо очікувати додаткову інформацію про Україну від адміністрації, – сказав сенатор.

Як зазначає Politico, коментарі Тестера свідчать про двопартійну підтримку України у Сенаті.

– Ми збираємося покинути місто, і ми не придумали плану продовження фінансування України. Сподіваюся, коли ми повернемося, ми це виправимо, – заявив раніше республіканець Ліндсі Грем.

Нещодавно США виділили новий пакет військової допомоги для України на $400 млн.

Допомога містить боєприпаси для систем Patriot, NASAMS, бронетранспортери, ракети, дрони та багато іншого.

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