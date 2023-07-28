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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Польщі батько у виховних цілях покинув 10-річну доньку саму в горах: сім’єю займається суд

У Польщі батько у виховних цілях покинув 10-річну доньку саму в горах: сім’єю займається суд
Фото: Pixabay

У Польщі батько залишив у горах свою 10-річну доньку і наказав їй самій повертатися додому – так він хотів навчити дитину бути самостійною.

Про це пише польське видання onet.pl.

У вівторок, глава сімейства з 10-річною донькою та молодшими братами пішли червоною стежкою на Полонину Ветлінську в Бещадах – популярне місце серед туристів. Дорогою дівчинка сказала, що втомилася і хотіла б повернутися. Батько сказав їй спускатися самостійно, а потім знайти якийсь транспорт до Ветлини. А сам пішов далі.

Дівчинку, яка йшла сама, помітив гід однієї з груп. Дитина не змогла відповісти, як її звуть і де вона живе. У неї також не було зв’язку з батьком. На місце викликали поліцію.

Правоохоронці з’ясували, що сім’я живе у Варшаві. Дівчинку відвезли у Ветлину, а батька і братів спустили з гір. Маму дітей поставили до відома про те, що трапилося. Глава сімейства навіть поскаржився, що гід повідомив поліцію, адже не бачить проблеми у своєму вчинку.

Батько пояснив поліції, що хоче навчити дитину самостійності. Наприклад, у Варшаві, де живе родина, дівчинка сама повертається зі школи.

Тепер справою батька і ситуацією в сім’ї займатиметься суд у сімейних справах.

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гори, Польща
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