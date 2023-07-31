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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Кремль не здатен захистити російське населення від війни – розвідка Британії

Удар дронів по Москві 24 липня 2023
Фото: Getty Images

Атаки безпілотників на Москву, зростання внутрішніх репресій, пришвидшення призову до армії та нещодавній заколот ПВК Вагнера в сукупності свідчать про нездатність Кремля захистити населення від війни.

Про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що зараз для влади РФ пріоритетним вважається внесення змін до законодавства, що дозволить швидше призивати більше чоловіків до армії. У середині липня 2023 року російська Дума підвищила максимальний призовний вік із 27 до 30 років, зберігши нинішню нижню межу на рівні 18 років.

Хоча призовники поки що не відправлені на війну в Україну, вони звільняють професійних і мобілізованих солдатів від інших обов’язків усередині Росії.

24 липня 2023 року російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який поступово підвищує верхню межу віку для тих, хто підлягає призову в резервісти: старших офіцерів тепер можуть мобілізувати до 70 років.

Восени 2022 року резервісти увійшли до числа “частково мобілізованих”. Це може забезпечити швидше збільшення чисельності солдатів, який Кремль може задіяти у бойових діях в Україні.

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Джерело: Міністерство оборони Великої Британії

Безпілотники, Війна в Україні, Велика Британія, Розвідка, Росія
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