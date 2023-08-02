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Світ
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Третина американців підтримують відправлення військ США в Україну – опитування

армия США
Фото: Depositphotos

Майже третина жителів США підтримують відправлення американських військ на війну в Україну.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Redfield & Wilton Strategies для Newsweek.

Загалом 31% виборців, які мають право голосу у США, підтримують відправлення американських збройних Сил на війну в Україну.

Чверть респондентів не підтримують і не виступають проти цієї ідеї, а 34% – проти. Трохи менше 10% вагалися з відповіддю.

В онлайн-опитуванні, яке проводилося 25-26 липня, взяли участь 1 500 осіб.

Newsweek відзначає, що найбільший відсоток підтримки – серед молоді та людей середнього віку. Так, 47% опитаних віком від 27 до 42 років заявили, що вони підтримують або рішуче підтримують відправку американських військ в Україну.

Лише 4% респондентів віком від 18 до 26 років виступили категорично проти.

Майже третина опитаних віком старше 59 років заявили, що виступають проти введення американських військ в Україну, а ще 25% “категорично” проти цієї пропозиції.

Ставлення американців до вступу України в НАТО

47% респондентів заявили, що або підтримують, або рішуче підтримують вступ України до НАТО, і лише 15% виступили проти. Ще 29% не висловили ні підтримки, ні заперечень, а 10% вагалися з відповіддю.

Також трохи більше чверті респондентів заявили, що Україна повинна бути прийнята в НАТО негайно, тоді як 37% вважають, що Україна повинна стати державою НАТО після закінчення війни з Росією.

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Війна в Україні, Опитування, Російська агресія, США
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