Під обмеження потрапили авіалінії: США запровадили нові санкції проти Білорусі
США з нагоди третьої річниці масових протестів у Білорусі через сфальшовані президентські вибори оголосили про запровадження чергових санкцій щодо низки білоруських фізичних і юридичних осіб.
Про це йдеться в заяві Міністерства фінансів США.
Нові обмеження стосуються восьми фізичних та п’яти юридичних осіб, а також одного повітряного судна.
За даними американського Мінфіну, підсанкційні особи причетні до репресій білоруського режиму проти громадянського суспільства, співучасті у війні Росії проти України та збагаченні Олександра Лукашенка.
Йдеться про три державні підприємства – найбільша авіакомпанія Білорусі Белавіа, а також борт Лукашенка EW-301PJ; Мінський завод цивільної авіації, причетний до ремонту російської техніки; та Білоруський металургійний завод.
Одночасно Державний департамент США запровадив візові обмеження для 101 посадовця білоруського режиму, серед яких – кілька суддів, що винесли політично вмотивовані вироки проти білорусів.
Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.Орест Дрималовський