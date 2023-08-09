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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Під обмеження потрапили авіалінії: США запровадили нові санкції проти Білорусі

Під обмеження потрапили авіалінії: США запровадили нові санкції проти Білорусі
Фото: Getty Images

США з нагоди третьої річниці масових протестів у Білорусі через сфальшовані президентські вибори оголосили про запровадження чергових санкцій щодо низки білоруських фізичних і юридичних осіб.

Про це йдеться в заяві Міністерства фінансів США.

Нові обмеження стосуються восьми фізичних та п’яти юридичних осіб, а також одного повітряного судна.

За даними американського Мінфіну, підсанкційні особи причетні до репресій білоруського режиму проти громадянського суспільства, співучасті у війні Росії проти України та збагаченні Олександра Лукашенка.

Йдеться про три державні підприємства – найбільша авіакомпанія Білорусі Белавіа, а також борт Лукашенка EW-301PJ; Мінський завод цивільної авіації, причетний до ремонту російської техніки; та Білоруський металургійний завод.

У санкційному переліку США опинились директор Білоруського металургійного заводу Дмитрій Корчик і його дочірнє підприємство, зареєстроване у Маямі; департамент фінансових розслідувань Комітету державного контролю Білорусі та четверо його співробітників, причетних до придушення свободи слова в країні.

Також американський Мінфін запровадив обмеження щодо Олексія Олексіна, двох його синів і дружини за допомогу білоруському режиму в ухилянні від санкцій.

Одночасно Державний департамент США запровадив візові обмеження для 101 посадовця білоруського режиму, серед яких – кілька суддів, що винесли політично вмотивовані вироки проти білорусів.

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Білорусь, санкції, США
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