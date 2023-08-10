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Світ
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Гарантії безпеки для України не залежатимуть від того, хто буде президентом США – Держдеп

Гарантії безпеки для України не залежатимуть від того, хто буде президентом США – Держдеп
Фото: Getty Images

Допомога Україні буде закріплена у відповідних міждержавних угодах, які залишаться чинними, незалежно від того, хто буде президентом США.

Про це заявив на брифінгу прессекретар Держдепу Метью Міллер, повідомляє Голос Америки.

– Ми маємо закріпити довгострокові угоди про безпеку, які переживуть будь-яку адміністрацію, будь-який уряд як тут, у Сполучених Штатах, так і між нашими союзниками та партнерами, які взяли на себе довгострокові зобов’язання щодо безпеки України, — сказав він.

За словами Міллера, зараз Сполучені Штати обговорюють з Україною, як виглядатимуть ці безпекові зобов’язання.

Окрім того, Держдеп веде дискусії з Конгресом щодо того, якою має бути поточна позиція США щодо фінансування України та якою має бути довгострокова позиція.

Речник Держдепу також зазначив, що зовнішньополітична підтримка США залежить не тільки від рішення президента, а й від Конгресу.

– Щоразу, коли ми просили у Конгресу виділити більше підтримки для уряду України, українських військових і народу України, Конгрес завжди погоджувався. І ми очікуємо, що так буде й надалі, – наголосив Міллер.

Раніше США оголосили про запровадження нових санкцій щодо низки білоруських фізичних і юридичних осіб.

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Джерело: Голос України
Війна в Україні, США, Україна
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