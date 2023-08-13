Luna New Generation: характеристики системи безпілотників, яку Німеччина передасть Україні
Німецький виробник автомобілів і зброї Rheinmetall передасть в Україну нову систему безпілотників Luna New Generation до кінця року.
Характеристики Luna New Generation
За даними іноземних видань, система складатиметься з наземної станції управління з декількома безпілотниками, стартової катапульти та військових вантажівок.
У компанії Rheinmetall зазначають, що систему безпілотників можна використовувати для розвідки, перехоплювання або глушіння комунікацій.
На офіційному сайті компанії Rheinmetall йдеться, що дрони мають надлегку, але дуже стабільну конструкцію фюзеляжу, виготовлену з CFRP (пластику, армованого вуглецевим волокном).
За інформацією з відкритих джерел відомо, що безпілотники системи Luna New Generation можуть перебувати у повітрі понад 12 годин поспіль.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко