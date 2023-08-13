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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Luna New Generation: характеристики системи безпілотників, яку Німеччина передасть Україні

Luna New Generation: характеристики системи безпілотників, яку Німеччина передасть Україні
Фото: Факти ICTV

Німецький виробник автомобілів і зброї Rheinmetall передасть в Україну нову систему безпілотників Luna New Generation до кінця року.

Характеристики Luna New Generation

За даними іноземних видань, система складатиметься з наземної станції управління з декількома безпілотниками, стартової катапульти та військових вантажівок.

У компанії Rheinmetall зазначають, що систему безпілотників можна використовувати для розвідки, перехоплювання або глушіння комунікацій.

На офіційному сайті компанії Rheinmetall йдеться, що дрони мають надлегку, але дуже стабільну конструкцію фюзеляжу, виготовлену з CFRP (пластику, армованого вуглецевим волокном).

За інформацією з відкритих джерел відомо, що безпілотники системи Luna New Generation можуть перебувати у повітрі понад 12 годин поспіль.

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Luna New Generation: характеристики системи безпілотників, яку Німеччина передасть Україні

Джерело: Sky News
Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, ЗСУ, Німеччина, Україна-Німеччина, українські військові
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