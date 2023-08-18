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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

США продовжили статус тимчасового захисту для українців: що змінилося

українці за кордоном
Фото: Pexels

Міністерство національної безпеки США оголосило про продовження статусу тимчасового захисту для громадян України на 18 місяців, тобто до 19 квітня 2025 року. Це рішення ухвалили через повномасштабне вторгнення Росії та продовження бойових дій.

За даними американського МНБ, програму розширять, дозволивши подаватися на тимчасовий захист українцям, які проживали у США станом на 16 серпня 2023 року.

Водночас студенти з України, які навчаються в США та перебувають там за візою F-1, зможуть подати запит на дозвіл на роботу та зменшити навантаження, не втрачаючи візу на час дії тимчасового захисту.

– Військове вторгнення Росії в Україну вимагає від США надання безпеки та захисту українцям, – заявив американський міністр національної безпеки Алехандро Майоркас.

У МНБ стверджують, що наразі тимчасовим захистом на території США користуються приблизно 26 тис. українців. Ще орієнтовно понад 166 тис. людей можуть мати право на отримання цього статусу.

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Джерело: Міністерство нацбезпеки США

Війна в Україні, США, США-Україна, Українці, Українці в Америці
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