Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
Атака РФ на Чернігів. Кількість постраждалих зросла, п’ять людей — в тяжкому стані
Сотні пошкоджених будинків, школи: наслідки атаки дронів на Хмельниччину
Можуть розганятися до 70 км/год: що відомо про БМП CV90, які Україна отримала від Швеції
Терміново
У Києві в районі кільцевої дороги пролунали вибухи: в МВС розповіли, що сталося
Терміново
У Кривому Розі пролунав вибух: в кількох районах зникло світло, є постраждалий
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Скоро побачите: Буданов анонсував “сюрпризи” для окупантів в Криму

вибух на кримському мосту
Фото: Getty Images

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов анонсував для російських окупантів нові “сюрпризи” в Криму.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами в Ірпені.

Буданов наголосив, що, на жаль, є люди, які бояться деокупації Криму, але є й багато громадян, які чекають на звільнення півострова. Останнім потрібно дати впевненість, що їхні надії не марні.

– Для того ми маємо проводити такі заходи, як Кримська платформа, заходи з рухом опору на тимчасово окупованих територіях і просто знищувати окупантів у нашому Криму, що, в принципі, і робиться. Ви це бачили, і днями ще побачите, – сказав Буданов.

Раніше начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк заявила, що туристичний сезон у Криму закрили разом з відкриттям “бавовняного”.

За її словами, на півострові вже давно констатовано відсутність фактично приїжджих туристів, а переміщення внутрішньо локальне.

Читайте також
Вжалили ворога прямо в серце: СБУ розкрила подробиці ударів по Кримському мосту і кораблям РФ
Скоро побачите: Буданов анонсував “сюрпризи” для окупантів в Криму

Війна в Україні, Кирило Буданов, Крим, Розвідка, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Ситуація на фронті та підготовка ППО до зими: Зеленський зустрівся з прем’єром Хорватії
Скоро побачите: Буданов анонсував “сюрпризи” для окупантів в Криму
Іншого варіанту немає, Україна звільнятиме Крим військовим шляхом – Данілов
Скоро побачите: Буданов анонсував “сюрпризи” для окупантів в Криму
Південний плацдарм окупантів обвалиться: Черник назвав умову просування ЗСУ
Війна в Україні
Шмигаль назвав п’ять ключових елементів нової ветеранської політики
Денис Шмигаль
Теракт в Оленівці: фахівці встановили тип зброї, якою окупанти вчинили вибух у колонії
Оленівка
Ігри
Відео
Здобутки є щодня: як українські мінометники нищать ворога на Сході

Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.

Владислав Круглов
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (22.08.2023)
Скоро побачите: Буданов анонсував “сюрпризи” для окупантів в Криму
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (21.08.2023)
Скоро побачите: Буданов анонсував “сюрпризи” для окупантів в Криму
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (21.08.2023)
Скоро побачите: Буданов анонсував “сюрпризи” для окупантів в Криму
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (21.08.2023)
Скоро побачите: Буданов анонсував “сюрпризи” для окупантів в Криму
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь