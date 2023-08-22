Скоро побачите: Буданов анонсував “сюрпризи” для окупантів в Криму

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов анонсував для російських окупантів нові “сюрпризи” в Криму.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами в Ірпені.

Буданов наголосив, що, на жаль, є люди, які бояться деокупації Криму, але є й багато громадян, які чекають на звільнення півострова. Останнім потрібно дати впевненість, що їхні надії не марні.

– Для того ми маємо проводити такі заходи, як Кримська платформа, заходи з рухом опору на тимчасово окупованих територіях і просто знищувати окупантів у нашому Криму, що, в принципі, і робиться. Ви це бачили, і днями ще побачите, – сказав Буданов.

Раніше начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк заявила, що туристичний сезон у Криму закрили разом з відкриттям “бавовняного”.

За її словами, на півострові вже давно констатовано відсутність фактично приїжджих туристів, а переміщення внутрішньо локальне.

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