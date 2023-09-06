Заморожені в ЄС активи РФ принесуть близько €3 млрд прибутку – Bloomberg

Цього тижня чиновники Європейського Союзу розпочнуть зустрічі з країнами-членами, щоб окреслити плани стосовно запровадження податку на прибуток, отриманого від понад €200 млрд ($215 млрд) заморожених активів Центрального банку РФ.

Європейська комісія запропонує спосіб легального перерахунку в бюджет ЄС доходів, отриманих від активів. Виручені кошти планують направити на відновлення України, повідомляє агентство Bloomberg.

Джерело видання повідомило, що Комісія зустрінеться з чиновниками з Іспанії, Бельгії, Італії, Франції та Німеччини у четвер, 7 вересня, а наступного тижня з усіма країнами-членами. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявляла, що висуне законодавчу пропозицію до літніх канікул, але відтоді терміни змістилися в часі.

Робоча група комісії підтримує поетапну реалізацію трьох основних пропозицій, а не всіх одразу, як пропонується в документі. Ці кроки передбачають уточнення обсягу обов’язків за відповідними фінансовими зобов’язаннями, встановлення вимог до центральних депозитаріїв цінних паперів щодо відокремлення грошових залишків російських активів і переведення доходів до бюджету ЄС як зовнішніх цільових надходжень.

Очікується, що заморожені в ЄС активи російського Центробанку, можуть принести близько €3 млрд неочікуваних прибутків. Більше половини активів розміщені у грошових коштах і на депозитах, а “значна частина” решти – у цінних паперах, що перетворяться на готівку відповідно до етапу їхнього погашення впродовж наступних двох-трьох років.

Bloomberg уточнює, що багато коштів розміщені в Бельгії у розрахунковому гіганті Euroclear Ltd., де до першого кварталу цього року вони згенерували майже €750 млн.

Перспектива оподаткування та конфіскації неочікуваних прибутків викликає як юридичні, так і фінансові питання. Кілька країн висловили занепокоєння, що використання надходжень від активів може підштовхнути власників офіційних резервів відвернутися від євро.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія запропонувала план конфіскації російських активів, що були заморожені в ЄС. Кошти передадуть Україні, щоб компенсувати збитки через вторгнення Росії.

Тим часом Росія пропонує обміняти активи західних інвесторів, які опинилися в скрутному становищі в країні, на деякі російські активи, заморожені Заходом після вторгнення російських військ в Україну.

Джерело : Bloomberg

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