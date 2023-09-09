Учасники саміту G20 закликають відновити зернову угоду

Учасники саміту країн Групи двадцяти (або G20) закликали до відновлення Чорноморської зернової ініціативи, з якої вийшла Російська Федерація.

Про це йдеться у спільній підсумковій декларації саміту G20. У заяві держави закликають до повної реалізації зернової угоди, щоб забезпечити безперешкодне постачання продовольства з України.

Згідно з декларацією, учасники саміту G20 вимагають від Російської Федерації припинити атаки по зерновій і продовольчій інфраструктурі України.

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Нещодавно під час саміту G20 погодили спільну декларацію щодо війни Росії в Україні, знайшовши компромісні формулювання. Лідери погодилися з декларацією після внесення змін до тексту щодо України, проте подробиці ще не оприлюднено.

Перед самітом G20 у Міністерстві закордонних справ України заявили, що послаблення санкцій проти Росії в обмін на відновлення зернової угоди стане перемогою продовольчого шантажу Кремля.

Джерело: Times of India

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