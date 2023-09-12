Аналітики розповіли, як вплине на війну постачання з КНДР боєприпасів для Росії

На думку військових аналітиків, якщо Північна Корея передасть Росії артилерійські снаряди та інше озброєння для війни в Україні, то це може поповнити запаси боєприпасів, які виснажуються в росіян, але навряд чи змінить хід війни.

Сьогодні північнокорейський диктатор Кім Чен Ин прибув до Росії для зустрічі з президентом Володимиром Путіним. У Вашингтоні вважають, що обидві сторони прагнутимуть до укладення угоди на постачання зброї.

Вважається, що Північна Корея має великі запаси артилерійських снарядів і ракет, які можуть використовуватися в радянській техніці. Крім того, КНДР може виробляти такі боєприпаси.

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За словами дослідника в галузі оборони з Міжнародного інституту стратегічних досліджень Джозефа Демпсі, обсяг цих запасів і їхня деградація нині мало відомі, як і масштаби поточного виробництва.

Але північнокорейські боєприпаси можуть допомогти Росії поповнити свої виснажені запаси.

Джозеф Демпсі вважає, що постачання снарядів з КНДР може затягнути війну, але навряд чи змінить її хід.

Варто зазначити, що і Україна, і Росія витратили величезну кількість снарядів і для поповнення запасів звертаються до союзників і партнерів по всьому світу.

Минулого року Росія випустила по Україні 10-11 млн снарядів, заявляють західні чиновники. Північна Корея навряд чи запропонує Путіну високотехнологічні снаряди, але все ж вони значно збільшать можливості РФ у короткостроковій перспективі. А якщо КНДР налагодить виробництво для російської армії, то окупанти будуть забезпечені боєприпасами і на більш тривалий термін, вважає Сімон Веземан зі Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру.

За словами Веземана, щоб мати мінімальні запаси для всієї своєї артилерії калібру 100-152 мм, Північна Корея повинна мати щонайменше мільйони снарядів, а для поповнення боєприпасів, випущених під час навчань або демонстрацій, потрібно буде серйозно навантажити виробничі потужності.

Білий дім вважає, що Росія хоче закупити у Північної Кореї мільйони артилерійських снарядів і ракет.

Варто зазначити, що у війні в Україні російська армія застосовує тактику вогневого валу – тобто суцільний масований артилерійський вогонь.

– За правильного використання артилерія здатна зламати волю і згуртованість противника, надаючи значні можливості для захоплення території та ініціативи, – заявив Патрік Гінтон, науковий співробітник британської армії в Королівському інституті об’єднаних збройних сил.

Однак це складніше, ніж просто закидати противника снарядами. Досить часто росіянам таким шквальним вогнем не вдавалося вибити українців, які вже закріпилися на певній території.

Також на ведення артилерійського вогню російськими військами може позначитися і якість північнокорейських снарядів.

Неякісно виготовлені боєприпаси призведуть до зниження точності; до передчасного спрацьовування; термін зберігання може скоротитися, заявив Патрік Гінтон.

Джерело : Reuters

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