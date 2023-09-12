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Аналитики рассказали, как повлияет на войну поставка из КНДР боеприпасов для России

Кім Чен Ин
Фото: Getty Images

По мнению военных аналитиков, если Северная Корея передаст России артиллерийские снаряды и другое вооружение для войны в Украине, то это может восполнить истощающиеся у россиян запасы боеприпасов, но вряд ли изменит ход войны.

Сегодня северокорейский диктатор Ким Чен Ын прибыл в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным. В Вашингтоне считают, что обе стороны будут стремиться к заключению сделки на поставку оружия.

Считается, что Северная Корея располагает большими запасами артиллерийских снарядов и ракет, которые могут использоваться в советской технике. Кроме того, КНДР может производить такие боеприпасы.

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По словам исследователя в области обороны из Международного института стратегических исследований Джозефа Демпси, объем этих запасов и их деградация сейчас мало известны, как и масштабы текущего производства.

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Но северокорейские боеприпасы могут помочь России пополнить свои истощившиеся запасы.

Джозеф Демпси считает, что поставки снарядов из КНДР могут затянуть войну, но вряд ли изменят ее ход.

Стоит отметить, что и Украина, и Россия израсходовали огромное количество снарядов и для пополнения запасов боеприпасов обращаются к союзникам и партнерам по всему миру.

В прошлом году Россия выпустила по Украине 10-11 млн снарядов, заявляют западные чиновники. Северная Корея вряд ли предложить Путину высокотехнологичные снаряды, но все же они значительно увеличат возможности РФ в краткосрочной перспективе. А если КНДР наладит производство для российской армии, то оккупанты будут обеспечены боеприпасами и на более длительный срок, считает Симон Веземан из Стокгольмского международного института исследования проблем мира.

По словам Веземана, чтобы иметь минимальные запасы для всей своей артиллерии калибра 100-152 мм, Северная Корея должна иметь как минимум миллионы снарядов, а для пополнения боеприпасов, выпущенных в ходе учений или демонстраций, потребуется серьезно нагрузить производственные мощности.

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Белый дом считает, что Россия хочет закупить у Северной Кореи миллионы артиллерийских снарядов и ракет.

Стоит отметить, что в войне в Украине российская армия применяет тактику огневого вала — то есть сплошной массированный артиллерийский огонь.

— При правильном использовании артиллерия способна сломить волю и сплоченность противника, предоставляя значительные возможности для захвата территории и инициативы, — заявил Патрик Хинтон, научный сотрудник британской армии в Королевском институте объединенных вооруженных сил.

Однако это сложнее, чем просто забросать противника снарядами. Довольно часто россиянам таким шквальным огнем не удавалось выбить украинцев, которые уже закрепились на определенной территории.

Также на ведение артиллерийского огня российскими войсками может сказаться и качество северокорейских снарядов.

Некачественно изготовленные боеприпасы приведут к снижению точности; к преждевременному срабатыванию; срок хранения может сократиться, заявил Патрик Хинтон.

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Источник: Reuters
Война в Украине, Владимир Путин, Ким Чен Ын
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