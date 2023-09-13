США посилять контроль за використанням зброї американського виробництва у світі – ЗМІ
Адміністрація президента США Джо Байдена створила нову систему реагування на інциденти, в яких іноземні сили підозрюються у використанні зброї американського виробництва для атаки на мирних жителів.
Це перша у своєму роді ініціатива, спрямована на те, щоб звести до мінімуму людські жертви в результаті експорту зброї США і військових операцій по всьому світу.
Як повідомляє The Washington Post, 23 серпня Державний департамент США направив телеграму іноземним посольствам і консульствам, в якій оголосив про нову Інструкцію з реагування на інциденти із заподіянням шкоди цивільному населенню.
– Згідно з інструкцією, чиновники розслідуватимуть повідомлення про шкоду, заподіяну цивільному населенню урядами країн-партнерів, які підозрюються у застосуванні американської зброї, і будуть рекомендувати дії, які можуть передбачати призупинення продажу зброї, – йдеться у матеріалі.
У межах нової ініціативи розглядатимуть інциденти, пов’язані зі зброєю американського виробництва в руках урядів країн-партнерів по всьому світу.
– Це не тільки правильно з моральної точки зору. Для національної безпеки США буде ефективніше, якщо наші партнери будуть використовувати ці засоби відповідально, – сказала Міра Резнік, високопосадовиця Бюро з військово-політичних питань Держдепу США.
Енні Шил, директорка американського Центру допомоги громадянам у конфліктах, назвала нову систему “важливим кроком” у моніторингу того, коли і де зброя американського виробництва завдає шкоди цивільному населенню.
The Washington Post зазначає, що результати розслідувань ймовірних зловживань впливатимуть на рішення про майбутні продажі зброї.
Завантаження
Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко