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Валентина Чорна, редакторка стрічки

США посилять контроль за використанням зброї американського виробництва у світі – ЗМІ

Вашингтон, США
Фото: Pixabay

Адміністрація президента США Джо Байдена створила нову систему реагування на інциденти, в яких іноземні сили підозрюються у використанні зброї американського виробництва для атаки на мирних жителів.

Це перша у своєму роді ініціатива, спрямована на те, щоб звести до мінімуму людські жертви в результаті експорту зброї США і військових операцій по всьому світу.

Як повідомляє The Washington Post, 23 серпня Державний департамент США направив телеграму іноземним посольствам і консульствам, в якій оголосив про нову Інструкцію з реагування на інциденти із заподіянням шкоди цивільному населенню.

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– Згідно з інструкцією, чиновники розслідуватимуть повідомлення про шкоду, заподіяну цивільному населенню урядами країн-партнерів, які підозрюються у застосуванні американської зброї, і будуть рекомендувати дії, які можуть передбачати призупинення продажу зброї, – йдеться у матеріалі.

У межах нової ініціативи розглядатимуть інциденти, пов’язані зі зброєю американського виробництва в руках урядів країн-партнерів по всьому світу.

– Це не тільки правильно з моральної точки зору. Для національної безпеки США буде ефективніше, якщо наші партнери будуть використовувати ці засоби відповідально, – сказала Міра Резнік, високопосадовиця Бюро з військово-політичних питань Держдепу США.

Енні Шил, директорка американського Центру допомоги громадянам у конфліктах, назвала нову систему “важливим кроком” у моніторингу того, коли і де зброя американського виробництва завдає шкоди цивільному населенню.

The Washington Post зазначає, що результати розслідувань ймовірних зловживань впливатимуть на рішення про майбутні продажі зброї.

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Вашингтон, Зброя, США
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