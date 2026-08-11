Ситуація в Херсонській області демонструє виразний перехід російських військ до тактики комплексного виснаження регіону. Систематичні удари авіабомбами та дронами по критичній інфраструктурі поєднуються з “вільним полюванням” дронів на цивільних.

Масовані обстріли 10 та 11 серпня спричинили масштабні перебої зі світлом і водою в обласному центрі, а зростання кількості жертв серед мирного населення та активне застосування безпілотників змушують розширювати зони примусової евакуації.

Ситуація в Херсонській області сьогодні

У Херсоні зафіксовано перебої з постачанням електрики та води через послідовні російські атаки по критичній інфраструктурі міста. Ситуація в Херсоні зараз залишається складною, а фахівці ліквідовують наслідки.

Зараз дивляться

Увечері 10 серпня російські війська завдали авіаударів по об’єкту критичної інфраструктури Херсонської громади. Внаслідок обстрілу перебої зі світлом та водою виникли по всьому місту. Центральний, Дніпровський та Корабельний райони виявилися частково знеструмленими.

Вранці 11 серпня РФ знову завдала удару по критичній інфраструктурі, цього разу використавши ударні дрони. Атака спричинила додаткові пошкодження та нові часткові перебої з електропостачанням у Херсоні.

Наразі фахівці оцінюють масштаби руйнувань і готують аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію та відновити надання базових послуг містянам.

Ситуація в Херсоні та області

Протягом минулої доби окупанти завдали чергової серії ударів по регіону, через що ситуація з обстрілами в Херсоні та навколишніх населених пунктах залишається вкрай напруженою. Під вогнем авіації, артилерії та безпілотників опинилися шість населених пунктів громади: Херсон, Антонівка, Садове, Комишани, Приозерне та Зеленівка.

Загалом у Херсонській громаді спостерігається дуже високий рівень активності ворожих безпілотників різного типу – від розвідувальних та FPV до дронів-мінувальників.

Внаслідок російських обстрілів пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, об’єкти інфраструктури, підприємство, держустанову, гуртожиток, магазин і цивільні авто. Через ворожі удари у Херсонській громаді поранено дев’ятеро осіб (серед них одна дитина), ще одна людина загинула.

Пояснюючи, що відбувається в Херсоні та де зберігається найбільша небезпека, керівник МВА Ярослав Шанько перерахував найбільш небезпечні локації. Серед них – Ковш, морпорт та річпорт, Житлоселище, машинобудівний завод, Забалка, Воєнка, Дніпровський район, Склотара, ХДУ, мікрорайон Корабел, Салют, Таврійський, вулиці Робоча і Чорноморська, а також Антонівка.

З огляду на загрози, складною залишається загальна ситуація в Херсоні та області, оскільки окупанти посилюють “вільне полювання” на автотранспорт за допомогою дронів на оптоволоконному керуванні.

Під особливим прицілом – машини, схожі на транспорт Сил оборони, а також місця скупчення авто біля супермаркетів, ринків та АЗС. Усі ці ризики щодня вимушені враховувати ті люди, які залишаються в Херсоні, тому містянам рекомендують реагувати на загрози.

9 серпня на Херсонщині розширили перелік населених пунктів, жителі яких підлягають обов’язковій евакуації. Там діє заборона на в’їзд родин із дітьми через загрозу їхньому життю.

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