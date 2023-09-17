Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Розтрощені авто та багато “швидких”: на виїзді з Києва сталася масштабна ДТП
ППО знищила всі 17 запущених росіянами Шахедів – Повітряні сили
На Рівненщині вчитель фізкультури побив ногами школяра
В Україні стався землетрус
Терміново
Загроза атаки дронами: у Дніпрі прогриміли вибухи
Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Туреччина заблокувала вступ Швеції до НАТО – в чому причина

Туреччина заблокувала вступ Швеції до НАТО – в чому причина
Фото: Факти ICTV

Уряд Швеції не виконав надані Туреччини обіцянки, тому країна не отримає від неї підтримки для повноцінного членства в НАТО.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час пресконференції у Стамбулі. За його словами, якщо у Швеції продовжують влаштовувати нібито терористичні акції, тоді влада не виконує обов’язків.

Декілька днів тому, 14 вересня, у Стокгольмі представники Робочої партії Курдистану, яку в Туреччині визнали терористичною, спалили опудало президента Ердогана. Шведська влада дозволила тоді провести цю акцію, яку надалі охороняла місцева поліція.

Зараз дивляться

Раніше Туреччина блокувала членство Швеції в НАТО через дозволені на території країни акції зі спаленням Корану – головної священної книги ісламу, яку мусульмани вважають словом Аллаха.

А перед самітом НАТО у Вільнюсі Ердоган заявив, що Туреччина підтримає вступ Швеції в НАТО, коли Європейський Союз відчинить двері для його держави, яка намагається отримати членство десятиліттями.

Читайте також
Генсек НАТО закликав готуватись до тривалої війни РФ проти України
Туреччина заблокувала вступ Швеції до НАТО – в чому причина

Джерело: ERR.ee

НАТО, Реджеп Ердоган, Стамбул, Туреччина, Швеція
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Туреччина може відмовитися від майбутнього членства в ЄС – Ердоган
Реджеп Таїп Ердоган
Румунія закрила небо біля кордону з Україною і готова збивати російські Шахеди
БПЛА Shahed
Енергобезпека та атаки РФ: Київ пропонує знову скликати Раду Україна – НАТО
Ольга Стефанішина і Єнс Столтенберг
Характеристики Gripen: що відомо про винищувач та його можливості
Gripen
Українські пілоти завершили тестування винищувачів Gripen – Міноборони Швеції
винищувач Gripen

Завантаження

Ігри
Відео
Підсумки саміту YES: про що говорили та до чого домовились

Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (17.09.2023)
Туреччина заблокувала вступ Швеції до НАТО – в чому причина
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (17.09.2023)
Туреччина заблокувала вступ Швеції до НАТО – в чому причина
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (17.09.2023)
Туреччина заблокувала вступ Швеції до НАТО – в чому причина
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (17.09.2023)
Туреччина заблокувала вступ Швеції до НАТО – в чому причина
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь