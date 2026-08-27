Натуральне дерево залишається одним із найпопулярніших матеріалів для внутрішнього та зовнішнього оздоблення будинку. Воно створює затишну атмосферу, вдало поєднується з різними стилями інтер’єру, а за правильного догляду служить десятиліттями. Для стін, стелі та підлоги використовуються різні види пиломатеріалів, тому перед покупкою важливо вивчити їхні особливості.

Вагонка для стін та стелі

Вагонка — це універсальний і практичний матеріал для внутрішнього оздоблення. Завдяки з’єднанню “шип-паз” дошки щільно стикуються між собою, утворюючи охайну та рівну дерев’яну поверхню.

Для оздоблення стін і стелі у вітальнях, передпокоях, балконах, альтанках, заміських будинках або лазнях підходить вагонка дерев’яна. Під час вибору варто враховувати породу деревини, сорт, розміри та рівень вологості матеріалу для конкретних умов використання.

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Фальш брус — імітація стіни з бруса

Якщо ви прагнете отримати візуальний ефект будинку з масивного бруса, але хочете спростити процес монтажу, гарним рішенням стануть спеціальні профільовані дошки. Після встановлення вони створюють характерний рельєф суцільної дерев’яної стіни.

Сьогодні фальш брус активно застосовують як для оздоблення фасадів, так і для внутрішніх робіт у приватних будинках, дачах чи комерційних об’єктах. Вибираючи матеріал, звертайте увагу на товщину й ширину дошки, сорт деревини та якість її сушіння, адже від цього залежить стабільність готової поверхні.

Дерев’яна дошка для підлоги

Для гармонійного завершення інтер’єру натуральним деревом необхідно обрати зносостійке покриття. На відміну від універсальних пиломатеріалів, спеціальна підлогова дошка має пази для щільного з’єднання та розрахована на щоденні механічні навантаження.

Правильно підібрана дошка для підлоги дозволяє створити довговічне покриття з натуральної деревини. Знайти матеріали для оздоблення пропонує каталог пиломатеріалів, де можна підібрати продукцію відповідно до потрібних розмірів і характеристик.

Як поєднати матеріали в інтер’єрі

Для створення гармонійного інтер’єру не обов’язково використовувати лише один матеріал. Ви можете комбінувати пиломатеріали: вагонку обрати для стелі, фальш брус — для акцентної стіни чи фасаду, а дошку для підлоги — як надійне підлогове покриття.

Головне — обирати пиломатеріали відповідно до умов експлуатації. За такого підходу дерев’яне оздоблення збереже привабливий вигляд і прослужить значно довше.

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