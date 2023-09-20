Для справедливого і тривалого миру. Столтенберг закликав посилити допомогу Україні
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наполягає на необхідності посилити військову допомогу Україні.
Про це він заявив журналістам у Нью-Йорку, передає Sky News.
За його словами, триває “війна на виснаження”, але вона не зайшла у глухий кут.
Генсек НАТО зазначив, що Київ терміново потребує подальших поставок засобів протиповітряної оборони, зокрема боєприпасів, запасних частин і технічного обслуговування для систем, які вже є в розпорядженні українських військових.
– Ми бачимо, що протиповітряна оборона щодня рятує життя в Україні, – додав він.
Столтенберг назвав нещодавні успіхи української армії в контрнаступі доказом того, що патова ситуація не досягнута, і закликав Захід продовжувати надавати військову, гуманітарну та фінансову допомогу Україні.
– Якщо ми хочемо припинення війни, якщо ми хочемо справедливого і тривалого миру, то військова підтримка України – це правильний шлях, – сказав він.
Генсек наголосив на готовності до “довгого шляху”, і що російський диктатор Володимир Путін “не дочекається”, що Захід перестане підтримувати Україну.
Раніше Сейм Литви ухвалив резолюцію, яка закликає країни НАТО прийняти Україну до блоку на саміті у Вашингтоні в липні 2024 року.
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Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.Поліна Спасенко