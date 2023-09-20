Віцеспікерка Олена Кондратюк назвала п’ять кроків до реформи ООН

Віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк окреслила пʼять першочергових кроків для реформування ООН.

Про це вона написала у своєму блозі.

По-перше, на думку політикині потрібно виключити Росію з Радбезу ООН як таку, що самовільно і безпідставно отримала місце в Радбезі як правонаступниця СРСР, не пройшовши необхідні процедури повторного вступу до організації.

Зараз дивляться

По-друге – передбачити в статуті автоматичне виключення з Ради Безпеки чи навіть зі всієї організації країну, яка вчинила акт військової агресії проти іншої країни.

Третім кроком, за словами Кондратюк є розширення складу постійних членів Ради Безпеки.

Четвертим і не менш важливим кроком потрібно прибрати право вето як такого, натомість виробивши альтернативний механізм ухвалення рішень.

І остання – пропрацювати механізм включення до складу Радбезу країни, яка зазнає військової агресії, на період війни. Це означає, що Україна має стати постійним членом Радбезу на той час, поки триває війна.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.