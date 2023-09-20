Віцеспікерка Олена Кондратюк назвала п’ять кроків до реформи ООН
Віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк окреслила пʼять першочергових кроків для реформування ООН.
Про це вона написала у своєму блозі.
По-перше, на думку політикині потрібно виключити Росію з Радбезу ООН як таку, що самовільно і безпідставно отримала місце в Радбезі як правонаступниця СРСР, не пройшовши необхідні процедури повторного вступу до організації.
По-друге – передбачити в статуті автоматичне виключення з Ради Безпеки чи навіть зі всієї організації країну, яка вчинила акт військової агресії проти іншої країни.
Третім кроком, за словами Кондратюк є розширення складу постійних членів Ради Безпеки.
Четвертим і не менш важливим кроком потрібно прибрати право вето як такого, натомість виробивши альтернативний механізм ухвалення рішень.
І остання – пропрацювати механізм включення до складу Радбезу країни, яка зазнає військової агресії, на період війни. Це означає, що Україна має стати постійним членом Радбезу на той час, поки триває війна.
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Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.Поліна Спасенко