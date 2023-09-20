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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Віцеспікерка Олена Кондратюк назвала п’ять кроків до реформи ООН

Олена Кондратюк
Фото: УНІАН

Віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк окреслила пʼять першочергових кроків для реформування ООН. 

Про це вона написала у своєму блозі. 

По-перше, на думку політикині потрібно виключити Росію з Радбезу ООН як таку, що самовільно і безпідставно отримала місце в Радбезі як правонаступниця СРСР, не пройшовши необхідні процедури повторного вступу до організації. 

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По-друге – передбачити в статуті автоматичне виключення з Ради Безпеки чи навіть зі всієї організації країну, яка вчинила акт військової агресії проти іншої країни. 

Третім кроком, за словами Кондратюк є розширення складу постійних членів Ради Безпеки.

Четвертим і не менш важливим кроком потрібно прибрати право вето як такого, натомість виробивши альтернативний механізм ухвалення рішень. 

І остання – пропрацювати механізм включення до складу Радбезу країни, яка зазнає військової агресії, на період війни. Це означає, що Україна має стати постійним членом Радбезу на той час, поки триває війна.

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Віцеспікерка Олена Кондратюк назвала п’ять кроків до реформи ООН

Генасамблея ООН, Олена Кондратюк, ООН, Радбез ООН
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